Мужчина упал на кровлю храма в Москве и выжил

Упавший выжил, он занимался реставрацией храма.

"Мужчина занимался реставрацией храма Казанской иконы Божией матери на ул. Островитянова и в какой-то момент потерял равновесие и упал", — сказал источник.

Он также рассказал, что мужчину спустили вниз с помощью лестницы. На месте происшествия работают городские службы.