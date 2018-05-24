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Мужчина упал на кровлю храма в Москве и выжил
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Мужчина упал на кровлю храма в Москве и выжил 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
На юго-западе Москвы, в районе Теплый Стан, мужчина упал с высоты на кровлю храма Казанской иконы Божией матери на улице Островитянова, который находился на реконструкции, передает агентство городских новостей «Москва», рассказал источник в правоохранительных органах столицы.
Упавший выжил, он занимался реставрацией храма.
"Мужчина занимался реставрацией храма Казанской иконы Божией матери на ул. Островитянова и в какой-то момент потерял равновесие и упал", — сказал источник.
Он также рассказал, что мужчину спустили вниз с помощью лестницы. На месте происшествия работают городские службы.
Ранее сообщалось, что церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) планирует построить первый храм в России.
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