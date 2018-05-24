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В России появился официальный бренд городского электротранспорта
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В России появился официальный бренд городского электротранспорта 

Chip.ru 15 часов назад
Фото: Chip.ru
В Москве состоялась презентация компании Polaris, на которой были представлены сразу несколько новинок сезона, среди которых высокотехнологичные электровелосипеды, элекстросамокаты и гироскутеры.
Мода на электрическую тягу во всем мире набирает обороты уже не первый год, однако этот рынок в России пока имеет стихийных характер. Поставщики электросамокатов, велосипедов и гироскутеров хоть и присутствуют номинально, но громких брендов в этой сфере еще не было.
В этой связи компания Polaris, широко известный производитель бытовой техники, объявила о намерении занять нишу в этой области и представила для российского потребителя сразу несколько новинок персонального транспорта на электрической тяге.
По мнению специалистов компании, особую популярность в городах и поселках завоевали гироскутеры, которые можно использовать как для развлечений — кататься по двору, так и в качестве полноценного транспорта, который позволяет быстро преодолевать приличные расстояния.
Одна из новых моделей — гироскутер Polaris PBS 0908Аir black (стоимость около 25 000 рублей), интересна тем, что позволяет преодолевать на одной зарядке до 20 км (или на 4 часа поездки), имеет внедорожные протекторы на 9 дюймовых шинах и мощные двигатели по 350 Вт на каждое колесо. В устройстве используется литий-ионный аккумулятор емкостью 4400 мАч, который заряжается за 2 часа. Гирокутер выдерживает нагрузку до 120 кг. Для движения по дорогам общего пользования предусмотрена светодиодные фары и габаритные огни. Максимальная скорость ограничена 15 км/ч в целях безопасности пользователя. О весе устройства производитель умалчивает.
В качестве легкого транспорта предлагается и два складных электросамоката — с диаметром колес 5,5 дюйма и 8 дюймов, которые позволят быстро добраться до работы и учебы с пересадками на городском транспорте.
Наиболее практичным из них можно назвать Polaris PES 0808 (стоимость около 35 000 рублей) с 8 дюймовыми колесами и Li-Ion аккумулятором 24 В емкостью 8800 мАч. Мощность двигателя 250 Вт. Максимальная скорость движения ограничена 25 км/ч.
Среди других представленных новинок — три электровелосипеда, которые удобно хранить и транспортировать благодаря складной конструкции и небольшому размеру колес.
Модель Polar PBK 1601 (около 70 000 рублей) можно назвать наиболее практичной благодаря быстросъемному аккумулятору, наличию фонаря и багажника.
Этот электровелосипед обладает хорошей тягой с самого начала разгона и на протяжении всего хода.
Однако и вес у него — 21 кг. Одной зарядки должно хватить на 30 км пути.
Модель Polar PBK 2001SL (около 90 000 рублей) является самой легкой — около 16 кг, и компактной.
Тонкие шины и изящная конструкция позволяет легко катиться по гладкому покрытию и преодолевать до 40 км от одной зарядки.
Здесь используется Li-Ion аккумулятор 36 В емкостью 10500 мАч. Производитель позиционирует ее в качестве оптимального городского транспорта.
Электровелосипед Polar PBK 2007S (около 80 000 рублей) ориентирован на дальние поездки с участками бездорожья, для чего в конструкции предусмотрена мощная алюминиевая рама, передние амортизаторы и высокопрофильные шины с крупными протекторами.
Эта модель набирает ход не спеша и максимальная тяга достигается лишь на высокой скорости. Дальность поездки на одном заряде может составлять 40 км. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч.
Для защиты от грязи в сырую погоду имеются широкие щитки. Но багажник и фонарь здесь не предусмотрены. Вес этого вездехода с батареей составляет 21,3 кг. Отметим, что на всю продукцию, включая батареи и зарядные устройства производитель дает гарантию 2 года.
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