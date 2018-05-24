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С места в карьер, или С тыквой на капоте
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С места в карьер, или С тыквой на капоте 

Мир24 14 часов назад
Грузоподъемность — 240 тонн. Не самый мощный экземпляр из тех, что бороздят карьеры пятидесяти стран мира, но уж точно самый красочный. Камуфляжный раскрас с хеллоуинской тыквой на «капоте» и прочая флора-фауна — на корпусе. Так задумано: каждый рисунок символизирует те широты планеты, где работают «БелАЗы». Но прежде чем машину выведут «в свет», ее испытывают. Один из водителей-испытателей — Владимир Прохоревич.
— Давно испытателем трудитесь?
— Уже восемнадцать лет. Начинал с маленьких машин, потом на большие пересел.
Поднимаемся по лестнице, ведущей к кабине. В ней два места — водительское и слесаря-наладчика. Последнему, к слову, повезло меньше — в отличие от командира экипажа, у слесаря сидение без воздушной подушки.
— Прогревать машину надо?
— Летом не надо, а зимой, когда ниже нуля, прогреваем.
— Машина — тяжелая. Понятно, что она не будет носиться с сумасшедшей скоростью, но максимально сколько она может развить?
— 64 км/ч. Ну, а в карьерах ее средняя скорость порядка 20 км/ч.
А вот уже и полигон испытательный. Тут у нас две горки с разными уклонами, неровности лежат. Разгоняем машину до скорости, проверяем тормозной путь. Все как в легковушках. Правда, у нас один газ и два тормоза.
— Бывали нештатные ситуации?
— Да. Помню, спускался я с горы на груженой. Это — 450 тонн. Ну, я вам скажу, адреналина было очень много! Но скоро обещают выпустить пятисоттонник. Посмотрим! А вообще, у нас на заводе на каждом конвейере свои испытатели. Мы собираем машины, и мы же их испытываем.
Рабочий день водителя-испытателя длится восемь часов.
— Не гудят ноги потом? Не качает, как после долгой поездки на поезде?
— Я уже привык! Вот если бы вы смену отработали, вас бы качало.
— Ваша профессия считается опасной?
— Считается, конечно. Всякие поломки бывают. Мы как летчики-испытатели.
— А за вредность что-нибудь получаете?
— За вредность у нас доплаты идут, а вот молоко не получаем.
Машина напичкана электроникой, оснащена системой пожаротушения, снаружи оборудована видеокамерами. Изображение выводится на монитор бортового компьютера. Это компенсирует сравнительно небольшую обзорность и облегчает водителю труд.
— А знаете, почему у нас самая интересная работа? У нас нет монотонности. У нас каждый день что-то новое. Даже на парад в Минск машины гоняем. И на выставки. Едешь по дороге, а все останавливаются посмотреть.
Владимиру даже довелось сняться в популярном сериале. Съемки одного из эпизодов проходили на территории завода.
— По сюжету еду я на «БелАЗе», а меня «мерс» подрезает. И вот в метре от него я должен остановиться. Ну, надо, так надо. Только вот как я отмерю этот несчастный метр?.. Но все получилось. Когда отработал, выскочил из «мерса» водитель и говорит: «Второй дубль делать не будем!». Так классно получилось — все поразбегались!
Машины собирают под заказ. Существуют модификации для женщин — они отличаются тем, что лестница в кабину идет под более пологим углом. Гигант грузоподъемностью 450 тонн внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой в мире автомобиль. Его высота — с трехэтажный дом, а стоимость — более $6 млн Как правило, поставляются машины по железной дороге в разобранном до отдельных узлов виде, реже — самыми большими грузовыми самолетами.
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