В Сосновому Бору реконструируют Копорское шоссе

Реконструкция Копорского шоссе в городе Сосновый Бор Ломоносовского района Ленинградской области оценивается в 69,5 млн рублей.

Это стартовая стоимость аукциона, извещение о котором опубликовано на сайте госзакупок. Заказчик — администрация города Сосновый Бор. Заявки принимаются до 8 июня, торги назначены на 13 июня 2018 года. Сдача объекта намечена на сентябрь 2019 года. Как следует из техзадания, реконструкции подлежит Копорское шоссе с перекрестками Ленинградская-Копорское шоссе, Копорское шоссе-проспект Александра Невского. Работы запланированы в рамках первого этапа: это участок Копорского шоссе от Ленинградской улицы до проезда на базу ВНИПИЭТ. В обязанности исполнителя входят подготовительные работы, разборка дороги, устройство основания и дорожной одежды, тротуаров, поребриков, посадочных площадок на автобусных остановках, перекладка сетей, благоустройство и многое другое.