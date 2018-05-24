Не испытывайте терпение дальнобойщика, он может не сдержаться

Мышление этой женщины-водителя на белоснежном внедорожнике сильно отличается от стандартной логики.

Сначала автолюбительница грубо вклинилась в полосу с бокового съезда, помешав огромной фуре, после чего внезапно начала мстить фактически пропустившему ее водителю-дальнобойщику.

За что именно она хотела получить сатисфакцию — неизвестно. Возможно, ей показалось, что он был недостаточно учтив, пропуская ее вперед. Однако все ее последующие действия выглядят забавно: так, наверное, выглядит разъяренная пчела, пытающаяся укусить бегемота, которому лень раздавить назойливое насекомое.

Правда, в отличие от бегемота, дальнобойщий явно не обладал безграничным терпением. В какой-то момент ему надоело преследование глуповатой автолюбительницы и он просто перестал давить на тормоз. В результате внедорожник как щепочку отнесло на обочину, где он и остался стоять вместе с явно не ожидавшей такого поворота водительницей.

Так выглядит мгновенная карма.