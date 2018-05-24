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Не испытывайте терпение дальнобойщика, он может не сдержаться
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Не испытывайте терпение дальнобойщика, он может не сдержаться 

Авторамблер 14 часов назад
Фото: Авторамблер
Мышление этой женщины-водителя на белоснежном внедорожнике сильно отличается от стандартной логики.
Сначала автолюбительница грубо вклинилась в полосу с бокового съезда, помешав огромной фуре, после чего внезапно начала мстить фактически пропустившему ее водителю-дальнобойщику.
За что именно она хотела получить сатисфакцию — неизвестно. Возможно, ей показалось, что он был недостаточно учтив, пропуская ее вперед. Однако все ее последующие действия выглядят забавно: так, наверное, выглядит разъяренная пчела, пытающаяся укусить бегемота, которому лень раздавить назойливое насекомое.
Правда, в отличие от бегемота, дальнобойщий явно не обладал безграничным терпением. В какой-то момент ему надоело преследование глуповатой автолюбительницы и он просто перестал давить на тормоз. В результате внедорожник как щепочку отнесло на обочину, где он и остался стоять вместе с явно не ожидавшей такого поворота водительницей.
Так выглядит мгновенная карма.
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