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Новую телебашню построят в Екатеринбурге
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Новую телебашню построят в Екатеринбурге 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: Уральский меридиан
В Екатеринбурге возведут новую телевизионную башню высотой 236 метров. Конкурс на ее строительство объявили на сайте государственных закупок. Об этом сообщило Ura.ru.
Заказчик телевышки ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» заплатит за строительство 494 миллиона 243 тысячи рублей. Ее разместят на проспекте Космонавтов подальше от центральной части Екатеринбурга. Предполагаемый срок завершения работ — конец декабря 2020 года.
24 марта в Екатеринбурге снесли телебашню, которая оставалась самым известным недостроем города. За подрывом наблюдали жители уральской столицы.
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