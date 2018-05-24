Новую телебашню построят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возведут новую телевизионную башню высотой 236 метров. Конкурс на ее строительство объявили на сайте государственных закупок. Об этом сообщило Ura.ru.

Заказчик телевышки ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» заплатит за строительство 494 миллиона 243 тысячи рублей. Ее разместят на проспекте Космонавтов подальше от центральной части Екатеринбурга. Предполагаемый срок завершения работ — конец декабря 2020 года.

24 марта в Екатеринбурге снесли телебашню, которая оставалась самым известным недостроем города. За подрывом наблюдали жители уральской столицы.