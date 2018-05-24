Ещё
Ярославский Хатико: пёс на обочине ждёт хозяина уже целую неделю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ярославский Хатико: пёс на обочине ждёт хозяина уже целую неделю 

76.ru 14 часов назад
Фото: 76.ru
Между Туношной и поворотом на посёлок Волга уже целую неделю бродит вдоль обочины пёс. Озирается и смотрит на проезжающие машины — не в одной ли из них едет хозяин?
— Пёс тут уже целую неделю сидит, ждет… Говорят, хозяева собаки могут быть из деревни Коргиш неподалёку, — рассказал Максим Грибовский, выложивший фото в паблик «Жесть Ярославля». — По виду пёс ухоженный, даже с ошейником.
Собака смотрит в сторону Костромы. Местные жители её подкармливают. Каждый день пёс появляется на одном и том же месте.
76.ru: последние новости
Именинников бесплатно прокатят на колесе обозрения В Ярославле со стадиона «Спартаковец» оторвали лавки На колесо обозрения повесили первую кабинку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Еще один документ может подорожать106
Прояснилась ситуация со снижением цен на бензин259
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП28
Буян разнёс машину кувалдой3
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение