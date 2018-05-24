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Рыбаки и садоводы ликуют: дорогу в поселок Прибрежный выровняли
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Рыбаки и садоводы ликуют: дорогу в поселок Прибрежный выровняли 

k1news.ru 14 часов назад
Фото: k1news.ru
Прекрасная новость: еще только май, но дорожники успели отремонтировать значительную часть дороги от Костромы до поселка Прибрежный. Ту, что дальше Холма. Черный асфальт настолько ровный, что впору ставить на поворотах отбойники, ограждения. Потому что машины будут разгоняться. Раньше от Холма до Прибрежного были не то что ямы, а практически «кружево» из асфальта. И можно было застать ситуацию, когда автобус с дачниками ехал по обочине, потому что там ровнее.
Поселок Прибрежный с новой дорогой может превратиться в приморский курорт. Это не шутка, так как Костромской разлив многие называют Костромским морем. Дорога не простаивает. Летом по ней мчатся садоводы, а зимой автобусы забиты рыбаками. Близость магазина к водоему выделяет поселок среди других популярных мест отдыха. Ремонт дороги совпал по времени с подключением поселка Прибрежный к газу. Как говорят местные жители, еще осталось подключить два дома. Согласитесь, что рано или поздно наличие газа позволит сделать комфортные гостиницы для рыбаков.
Доехать из Прибрежного до центра Костромы получится в несколько раз быстрее, чем из Заволжья, через пробки у моста. Автобус идет примерно сорок минут, и пробок на этом направлении нет. Так что привлекательность Прибрежного на этом фоне растет.
По дороге на Прибрежный появились еще такие милые детали, как тротуар от поселка Апраксино до кафе «Валенок». Тротуар с бордюром приподнят над дорогой, людям не придется идти по пыльной обочине. Окрестности Костромы становятся все более уютными, цивильными.
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