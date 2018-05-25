«Автодор», ГЛОНАСС и Агентство транспортной безопасности Финляндии протестируют беспилотники в РФ

ГК «Автодор», НП «ГЛОНАСС», а также Агентство транспортной безопасности Финляндии Trafi и Центр технических исследований VTT проведут тестирования беспилотных автомобилей на участке автотрассы М11 «Москва-Санкт-Петербург», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с Петербургского международного экономического форума.

«ГК «Автодор», НП «ГЛОНАСС», а также Агентство транспортной безопасности Финляндии Trafi и Центр технических исследований VTT проведут трансграничные испытания «умного» транспорта. Сотрудничество может стать логическим продолжением исполнения поручения председателя правительства РФ о тестировании беспилотных автомобилей на участке автотрассы М11 «Москва-Санкт-Петербург». Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума», — сообщил корреспондент.

В пресс-службе «Автодора» пояснили, что намеченное взаимодействие предполагает проведение испытаний «умного» транспорта, включая тестирование беспилотных автомобилей, создание и внедрение новых дорожных сервисов, а также разработку навигационных карт высокого разрешения и высокоточное позиционирование. В частности, предлагается начать тестирование технологий связи V2X, посредством которых автомобили смогут взаимодействовать друг с другом, пешеходами, окружающей средой и объектами инфраструктуры.

«Подписанное соглашение имеет огромный потенциал на международном рынке. Проведение трансграничных испытаний автомобильных сервисов, использующих технологии V2X будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, снижению заторов, внедрению коммерческих сервисов, а также безопасному движению автомобилей с высокой степенью автоматизации», — сообщил председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах

Глава «Автодора» добавил, что в рамках подписанного меморандума будет создана международная рабочая группа, работающая в основном в режиме удаленного доступа, по развитию технологий и сервисов для подключенных автомобилей, автомобилей с высокой степенью автоматизации функции управления и беспилотных транспортных средств.

«По данным нашей дорожной карты НТИ «Автонет», принятой правительством РФ, отсутствие внедрения систем связи V2X на дорогах общего пользования является одним из основных технологических барьеров, который ограничивает внедрение сервисов, предназначенных для повышения безопасности дорожного движения, повышения эффективности управления дорожным движением и повышения эффективности перевозок», — отмечает президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко

По его словам, данные технологии позволят обеспечить связь между автомобилями на перекрестках с плохой видимостью, уведомлять о неисправностях, предоставлять дорожную и другую информацию. Также автомобили смогут обмениваться друг с другом координатами и значениями скоростей, чтобы избегать заторы.

В пресс-службе добавили, что рамках сотрудничества стороны намерены привлекать российские, финляндские и другие международные компании, обладающие компетенциями, инфраструктурными и технологическими решениями. В качестве партнеров участники рассматривают, в том числе, компании — поставщики услуг подвижной радиотелефонной связи, оборудования сетей радиотелефонной связи, автомобильных бортовых систем и придорожных телекоммуникационных систем ИТС, а также используемых в них электронных модулей и чипсетов, автопроизводителей, поставщиков картографических сервисов, операторов заправочной и зарядной инфраструктуры, профильные научно-исследовательские институты и иные компании, обладающие необходимыми компетенциями.