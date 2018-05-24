Президент ГЛОНАСС рассказал о появлении беспилотных автомобилей на дорогах

В ближайшее время на дорогах появятся автомобили с высокой степенью автоматизации, однако о полностью беспилотных машинах говорить пока еще рано. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал президент НП ГЛОНАСС Александр Гурко.

«В области беспилотных автомобилей мы видим такой серьезный тренд, когда все основные компании, автопроизводители и некоторые даже IT-компании, такие как Google Яндекс , развивают свои беспилотные автомобили. И в ближайшее время мы ожидаем, что автомобили с высокой степенью автоматизации появятся на дорогах, в том числе на дорогах общего пользования. Но при этом надо разделять уровень автоматизации: когда мы говорим про беспилотные автомобили, многие имеют ввиду полностью автономные автомобили без водителя. До этого нам еще далеко. Пока традиционные автопроизводители повышают уровень автономности, уровень автоматизации, по сути внедряя автопилот. Такие автомобили уже даже серийно производятся», — пояснил Гурко.

Он также не исключил, что к 2025-му году в мире будет выпускаться около 15% беспилотных транспортных средств.

«Все основные автопроизводители заявили с 2021 года серийное производство беспилотных автомобилей опять-таки разного уровня автоматизации. Но по различным прогнозам, к 2025-2026-му году 15% автомобилей будут полностью беспилотными», — отметил Гурко.

По словам Гуркова, в первую очередь беспилотный транспорт будет использоваться при грузоперевозках.

«Надо, конечно разделять сферы применения, потому что сейчас очень много мифов вокруг этой темы. В итоге, наверное, все-таки экономическая целесообразность и вопросы безопасности победят. Мы ожидаем, что в основном беспилотный транспорт будет в первую очередь использоваться при грузоперевозках — там, где это экономически очень выгодно. Беспилотный грузовик может передвигаться неограниченное количество времени без остановки на отдых. Он будет подороже, чем грузовик стандартной комплектации, но технологии дешевеют быстро, а с увеличением серийности, еще быстрее», — предположил Гурко.

Президент НП ГЛОНАСС также рассказал о ходе разработки дорожной карты AutoNet, утвержденной недавно президиумом Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

«Дорожная карта AutoNet была утверждена несколько месяцев назад председателем правительства. В ее рамках планируется много интересных тем, которые будут поддержаны в том числе законодательно. В основном проекты посвящены развитию беспилотного транспорта, подключенного, электрического, развитию моделям. Мы все хорошо уже знаем про новые услуги на основе каршеринга. Также развивается автобусшеринг, самокатшеринг. Услуга очень востребована в крупных городах России она очень активно развивается», — сказал Гурко.

22-й Петербургский международный экономический форум начал свою работу 24 мая. В нем принимают участие 15 тысяч человек из 140 стран мира. Впервые на ПМЭФ присутствует стенд телеканала «Звезда». На нем смонтирована выездная студия и проходят трансляции новостных выпусков.

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