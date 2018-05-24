Дорого, но модно: деревянные байки из Беларуси

Что можно сделать из дерева? Лодку? Мебель? А велосипед не хотите! Сейчас деревянные байки делают в Беларуси. Когда-то на белорусских велосипедах ездил весь Советский Союз, их выпускали в Минске. Зачем нынешним белорусам понадобились деревянные велосипеды и как такое чудо техники выглядит, рассказал дизайнер-конструктор Алексей Теленченко. Сама мастерская находится почти в центре столицы республики.

Впервые в Беларуси деревянные велосипеды появились в начале прошлого века. Одна из первых моделей хранится в музее Полесья в Пинске. С транспортом из прошлого у современных деревянных байков мало общего. Материал тот же, но технологии производства новые. Велосипед, оказывается, можно сделать не из любого бревна.

«Это специально подготовленная древесина, которая будет пропитываться специальными составами. По технологии она склеивается из нескольких слоев», — поясняет Алексей.

Раму не вырезают из одного куска дерева. Во-первых, это же какое большое дерево надо бы, а во-вторых, такая деталь долго не прослужит. Цельная и необработанная древесина рассыхается и трескается.

«Это специальная сушка, склейка, резка по слоям, частями, перекрестно, но все же это дерево. Натуральное. Это не фанера. Многие сомневаются, не верят, что на таких велосипедах можно ездить по лужам. Все предусмотрено, чуть ли не корабельные технологии мы используем. Все будет в порядке», — успокаивает конструктор.

Всегда интересно что-то проверить на себе, поучаствовать в процессе. Но на производстве мастер от помощи вежливо отказался, объяснив, что это дорого им обойдется. Почему дорого? Потому что стоимость деревянного велосипеда составляет от 800 до 1000 у.е., а модель с электромотором — 5 тыс. у.е. У нее очень дорогое навесное оборудование.

К тому же, над одним велосипедом всегда работает один человек. Он знает, в каком месте рамы дерево имеет ту или иную структуру. Дерево — капризный материал, при работе с ним важно учитывать каждый сучок, направление волокон.

«Если на деревянную вилку, переднюю, заднюю, передаются какие-то удары, они все компенсируются в силу того, что дерево — сам по себе материал такой играющий, эластичный, энергопоглощающий», — рассказывает про свое творение Алексей.

Но пусть сам велосипед и прочный, испытывать его создатель не советует.

«Я бы не стал их «убивать». Они не для этого. На таком лучше всего выехать вечером покрасоваться, чтобы все посмотрели, какой у тебя крутой велосипед», — дает совет Алексей.

На производство одного велосипеда уходит около месяца. Рамы делают в основном из березы и ясеня. Можно использовать и другую древесину, хоть ценных пород. Только это будут уже совсем другие деньги и технологии.

«Наши велосипеды покупают и в США, и в России, вот в Южную Корею скоро поедут. По Минску всего пару штук ездит. Понимаете, деревянный велосипед — это самобытно, уникально. Хотя он такой же надежный, как и железный, но не всякий его себе купит. Поэтому на склад мы не работаем: если есть заказ, то делаем, нет — занимаемся другими производствами. Вот, например, мастерим вешалки для велосипедов. Кажется, простая деревянная палка, а нужная и надежная», — рассказывают на производстве.

В мастерской показать себя в деле не получилось. Однако без тест-драйва в материале про велосипеды возвращаться нельзя. Управлять деревянным транспортом оказалось не сложно, но скорость как у ракеты. Не успел нажать на педаль, велосипед срывается с места и уносится вперед. Я растерялась: педали крутить страшно, а нажать на тормоз боюсь.

«Ничего себе! Какой быстрый», — не сдерживаю эмоций я.

«Это самая маленькая скорость», — смеется надо мной Алексей.

Прокатиться дали и на электровелосипеде. На раме здесь стоит мотор-усилитель, который помогает крутить педали. Умное устройство частично само подзаряжается. Так что израсходовать весь запас батареи надо постараться.

«Наш сотрудник две недели ездил на работу и обратно. По городу вечером иногда катался, и нормально все», — вспоминает Алексей.

Без внимания на таком велосипеде точно не останешься. Причем понимают это и рекламодатели. Были заказчики, которые покупали велосипеды ради продвижения своих товаров и услуг. Размещаешь на колесах рекламу и вперед — пусть двухколесный двигатель прогресса отрабатывает свои деньги.

Деревянный велосипед в воде не утонет, в огне не сгорит. Единственный минус — это его вес. Все-таки 20 кг с лишним трудновато таскать через подземные переходы. Алюминиевые велосипеды точно легче, но если цель — выехать покрасоваться, то, конечно, деревянный велосипед ничто не заменит.

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