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В Росавтодоре считают, что в Свердловской области созданы все условия для реализации проектов по принципу ГЧП в дорожной сфере
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В Росавтодоре считают, что в Свердловской области созданы все условия для реализации проектов по принципу ГЧП в дорожной сфере 

Информационный портал Свердловской области 13 часов назад
Об этом заявил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР» Игорь Астахов, выступая на межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация дорожного хозяйства: опыт и перспектива», которая стартовала в Екатеринбурге.
Одним из видов государственно-частного партнерства может стать инфраструктурная ипотека. Комментируя реализацию такой возможности, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков сообщил, что потенциально одним из проектов, реализуемых по принципам гчп может стать дальнейшее развитие Екатеринбургской кольцевой дороги. Ее северный сегмент был построен достаточно давно и имеет всего по одной полосе движения в каждом направлении. Здесь периодически возникают заторы и есть очаги аварийности. Для того, чтобы предметно обсуждать вопросы финансирования, в течение года будет разработана проектная документация.
Заместитель губернатора Сергей Зырянов рассказал, что за последние два года в Свердловской области проведена большая работа по ремонту дорожной сети, значительная ее часть проведена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут этим летом в Екатеринбурге. «Улучшение состояния дорог было отмечено не только специалистами, но и общественностью. Вместе с этим, остается немало вопросов, связанных с финансированием ремонта и содержания дорожной сети. Надеюсь конференция поможет нам найти ответы на многие из них», — сказал заместитель главы региона.
Участники конференции обсудили перспективы реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», который успешно выполняется в Екатеринбургской агломерации и внедрение новых технологий в сфере безопасности движения.
«Если раньше разметка пешеходных переходов была черно-белой, то теперь для нанесения «зебры» стали применять желтый цвет. Стали появляться различные инновационные «активные» знаки, знаки переменной информации, табло для водителей, инновационные светофоры. С недавнего времени активно стали применять разделение потоков на трассах с помощью тросового ограждения. Оно на 100% предотвращает встречные столкновения, которые дают самую большую смертность при ДТП», — рассказал Игорь Астахов о новинках последних лет, которые направлены на внедрение новых технологий в сфере безопасности движения.
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