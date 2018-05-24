Ещё
В Ливане силовики застрелили автолюбителя за отказ остановиться для досмотра
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ливане силовики застрелили автолюбителя за отказ остановиться для досмотра 

Парламентская газета 13 часов назад
Фото: Парламентская газета
В городе Триполи автолюбитель был застрелен военнослужащими службы внутренней безопасности (СВБ) при попытке проскочить пункт досмотра.
35-летний ливанец погиб в результате смертельного огнестрельного ранения после того, как попытался проехать КПП в районе Аби Самра. Он подъехал на спортивном автомобиле марки Mitsubishi к пункту досмотра, остановился и сразу попытался набрать скорость. Однако силовики расценили это как попытку бегства и немедленно открыли огонь из стрелкового оружия.
В СВБ заявили, что водитель пытался проехать контрольно-пропускной пункт. Однако попавшие в местные социальные сети записи с камер наружного наблюдения чётко показали, что он остановился и только после этого покинул территорию поста.
В Ливане автолюбители регулярно становятся жертвами несоблюдения обязательных правил поведения при пересечении КПП местных сил безопасности. По ливанским требованиям, водитель обязан остановиться напротив военнослужащего, опустить стекло, убедиться, что у силовика нет к нему вопросов, или проследовать в специальный карман для более детального досмотра.
При этом необходимо учитывать, что от долгого стояния на жаре, а также пропуска сотен транспортных средств солдаты могут впасть в ступор и выйти из него только после начала движения авто. В связи с этим рекомендуется дождаться чёткой реакции силовика, так как силовики могут открыть огонь по машине без предупреждения.
Парламентская газета: последние новости
Инвалидам начнут выдавать автомобили Кабмин установил предельный размер субсидий для российских автопроизводителей Финансирование медпомощи на Крайнем Севере могут «отвязать» от количества пациентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Еще один документ может подорожать106
Прояснилась ситуация со снижением цен на бензин259
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП28
Буян разнёс машину кувалдой3
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение