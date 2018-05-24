В Ливане силовики застрелили автолюбителя за отказ остановиться для досмотра

В городе Триполи автолюбитель был застрелен военнослужащими службы внутренней безопасности (СВБ) при попытке проскочить пункт досмотра.

35-летний ливанец погиб в результате смертельного огнестрельного ранения после того, как попытался проехать КПП в районе Аби Самра. Он подъехал на спортивном автомобиле марки Mitsubishi к пункту досмотра, остановился и сразу попытался набрать скорость. Однако силовики расценили это как попытку бегства и немедленно открыли огонь из стрелкового оружия.

В СВБ заявили, что водитель пытался проехать контрольно-пропускной пункт. Однако попавшие в местные социальные сети записи с камер наружного наблюдения чётко показали, что он остановился и только после этого покинул территорию поста.

В Ливане автолюбители регулярно становятся жертвами несоблюдения обязательных правил поведения при пересечении КПП местных сил безопасности. По ливанским требованиям, водитель обязан остановиться напротив военнослужащего, опустить стекло, убедиться, что у силовика нет к нему вопросов, или проследовать в специальный карман для более детального досмотра.

При этом необходимо учитывать, что от долгого стояния на жаре, а также пропуска сотен транспортных средств солдаты могут впасть в ступор и выйти из него только после начала движения авто. В связи с этим рекомендуется дождаться чёткой реакции силовика, так как силовики могут открыть огонь по машине без предупреждения.