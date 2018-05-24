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Тюменские спасатели освободили девушку, застрявшую ночью в детских качелях
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Тюменские спасатели освободили девушку, застрявшую ночью в детских качелях 

72.ru 13 часов назад
Фото: 72.ru
Накануне ночью, 23 мая, в одном из дворов на улице Первомайской спасатели помогли девушке выбраться из качелей. По словам очевидцев, молодежь пришла на детскую площадку около одиннадцати часов вечера. Сначала ребята веселились, смеялись, а потом стали слышны женские крики. Очевидно, в этот момент тюменке и понадобилась помощь спасателей. В ТОСЭР информацию об этом случае подтвердили.
— Девушка застряла в детских качелях. Наши сотрудники вызволили её из западни при помощи комбиножниц. С самой девушкой всё хорошо, а вот аттракцион немного пострадал, — рассказал 72.ru Евгений Булкин, начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР.
До этого спасатели вызволяли из качелей только детей. Так, например, в апреле прошлого года 8-летняя девочка играла во дворе на улице Судостроителей и застряла в карусели из-за куртки, которая попала в механизм. Освобождать ее пришлось сотрудникам ТОСЭР.
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