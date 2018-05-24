Тюменские спасатели освободили девушку, застрявшую ночью в детских качелях

Накануне ночью, 23 мая, в одном из дворов на улице Первомайской спасатели помогли девушке выбраться из качелей. По словам очевидцев, молодежь пришла на детскую площадку около одиннадцати часов вечера. Сначала ребята веселились, смеялись, а потом стали слышны женские крики. Очевидно, в этот момент тюменке и понадобилась помощь спасателей. В ТОСЭР информацию об этом случае подтвердили.

— Девушка застряла в детских качелях. Наши сотрудники вызволили её из западни при помощи комбиножниц. С самой девушкой всё хорошо, а вот аттракцион немного пострадал, — рассказал 72.ru Евгений Булкин, начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР.

До этого спасатели вызволяли из качелей только детей. Так, например, в апреле прошлого года 8-летняя девочка играла во дворе на улице Судостроителей и застряла в карусели из-за куртки, которая попала в механизм. Освобождать ее пришлось сотрудникам ТОСЭР.