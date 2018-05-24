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Надписи «Снимите наушники» и «Посмотрите по сторонам» появились у «зебры» на Новочеркасском
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Надписи «Снимите наушники» и «Посмотрите по сторонам» появились у «зебры» на Новочеркасском 

Управа района Марьино 13 часов назад
Два наземных пешеходных перехода в ЮВАО, на Новочеркасском бульваре и Душинской, снабдили специальными предупреждающими надписями: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники».
Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.
— Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги, — сказал руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вадим Юрьев.
Всего в столице такое ноу-хау решили опробовать на 14 пешеходных переходах. (то)
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