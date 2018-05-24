Ещё
Самые жуткие и кровавые новости 24 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые жуткие и кровавые новости 24 мая 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Смертельные ожоги
В одном из домов Братска погиб новорожденный мальчик. Малыш погиб от полученных ожогов.
Расправился с семьей
Мужчина из якутского села убил четверых взрослых и ребенка. Убийца страдал манией преследования.
Ох уж это селфи
В Приангарье пятиклассница сорвалась с высоты, пытаясь сделать селфи. Гуляя по крыше с подругой, девочка не удержалась.
Таинственное исчезновение
В Ульяновске несколько дней назад пропал 30-летний бизнесмен Антон Горбунов, его супруга и 5-летний сын. На поиски подняты все силы.
Нападение в школе
В Москве подросток прихватил нож и напал на другого ученика в школе. Следователи работают с задержанным.
Смертельная пластика
В частной клинике в Москве после пластических операций скончались две женщины. По факту гибели пациенток было возбуждено уголовное дело.
Загадочная смерть
В Магнитогорске неизвестные зарезали бизнесмена. Тело предпринимателя обнаружено сегодня утром.
Живодеры
Живодеры заживо похоронили карликового пинчера в Омске. Собаку запеленали в ткань и положили в коробку, затем выбросли в мусорный бак.
Несостоявшаяся трагедия
Трое подростков едва не пустили под откос поезд в Уссурийске. Они положили на железнодорожные пути кусок шпалы.
Опасный переход
На томском переходе большегруз наехал на девочку. КамАЗ с прицепом, проезжая регулируемый пешеходный переход, задел прицепом, стоявшую тринадцатилетнюю девочку.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
История с гибелью младенца в Братске дошла до Первого канала Березники снова пережили крупную коммунальную аварию «Нелегалов в общественном транспорте нужно искоренять»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Еще один документ может подорожать106
Прояснилась ситуация со снижением цен на бензин259
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП28
Буян разнёс машину кувалдой3
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение