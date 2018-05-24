Самые жуткие и кровавые новости 24 мая 

Смертельные ожоги
В одном из домов Братска погиб новорожденный мальчик. Малыш погиб от полученных ожогов.
Расправился с семьей
Мужчина из якутского села убил четверых взрослых и ребенка. Убийца страдал манией преследования.
Ох уж это селфи
В Приангарье пятиклассница сорвалась с высоты, пытаясь сделать селфи. Гуляя по крыше с подругой, девочка не удержалась.
Таинственное исчезновение
В Ульяновске несколько дней назад пропал 30-летний бизнесмен Антон Горбунов, его супруга и 5-летний сын. На поиски подняты все силы.
Нападение в школе
В Москве подросток прихватил нож и напал на другого ученика в школе. Следователи работают с задержанным.
Смертельная пластика
В частной клинике в Москве после пластических операций скончались две женщины. По факту гибели пациенток было возбуждено уголовное дело.
Загадочная смерть
В Магнитогорске неизвестные зарезали бизнесмена. Тело предпринимателя обнаружено сегодня утром.
Живодеры
Живодеры заживо похоронили карликового пинчера в Омске. Собаку запеленали в ткань и положили в коробку, затем выбросли в мусорный бак.
Несостоявшаяся трагедия
Трое подростков едва не пустили под откос поезд в Уссурийске. Они положили на железнодорожные пути кусок шпалы.
Опасный переход
На томском переходе большегруз наехал на девочку. КамАЗ с прицепом, проезжая регулируемый пешеходный переход, задел прицепом, стоявшую тринадцатилетнюю девочку.