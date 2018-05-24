Ещё
В Самаре началась приемка ремонта дорог, отремонтированных по БКД в текущем сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре началась приемка ремонта дорог, отремонтированных по БКД в текущем сезоне 

Волга Ньюс 13 часов назад
Первым дорожным объектом в Самаре, на котором в текущем сезоне закончились основные ремонтные работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), стал проспект Карла Маркса.
Проезжая часть на участке протяженностью 1,3 км — от ул. Гагарина до Третьего проезда была отремонтирована большими «картами». В ближайшее время подрядчик планирует завершить и ремонт примыкания в районе перекрестка с улицей Гагарина.
В приемке участвуют специалисты МБУ Самара «Дорожное хозяйство», профильного департамента, а также представители общественности.
Как подчеркивают в администрации Самары, подрядная организация — ООО «НПФ „XXI Век“ — взяла на себя обязательства обновить участок максимально оперативно и справилась с основными работами на площади в 9,5 тыс. кв. м в рекордный срок — всего за трое суток. Для этого задействовали несколько десятков единиц спецтехники. Проезжую часть привели в порядок „картами“ свыше 100 п. м — на всю ширину дороги выполнено устройство нового покрытия толщиной 5 сантиметров. Была использована асфальтобетонная смесь со щебнем высокой прочности.
Необходимость взять вышеуказанный участок в работу в числе первых была обусловлена несколькими факторами. Это и образование в процессе многолетней эксплуатации значительных дефектов дорожного полотна, и инфраструктурная значимость. В частности, дорога ведет к клиникам СамГМУ и к Самарской городской детской клинической больнице № 1 им. Ивановой, являясь единственным подъездным путем к этим медучреждениям.
24 мая, на этапе начавшейся приемки, сотрудники подведомственного учреждения департамента городского хозяйства и экологии Самары замеряли длину и ширину отремонтированного участка для проверки на соответствие параметрам, заданным муниципальным контрактом. Также обращается особое внимание на смотровые и дождеприемные колодцы, которые должны быть на одном высотном уровне с новым покрытием. Максимально допустимое отклонение — не более 2 сантиметров. Контрольные мероприятия в полном объеме проводятся на всем отремонтированном отрезке, после чего специалисты перейдут на примыкания к проезжей части проспекта.
»Сейчас мы тщательно осматриваем дорожное покрытие. Швы должны быть без шелушений. Следим, чтобы не было сегрегации — расслоения асфальтобетона, вследствие чего крупные зерна материала могут выступать на поверхность. На сегодняшний день замечаний нет. Накануне был проведен отбор проб асфальтобетона. Толщина соответствует нормативной. Четыре образца отправили в лабораторию, результаты исследований будут известны в начале следующей недели", — рассказал заведующий сектором контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Необходимо отметить, что все отверстия после кернения подрядчик сразу заделал той же смесью, с использованием которой производился ремонт. Требование о необходимости выполнять этот вид работ своевременно доведено до сведения всех подрядных организаций, которые в этом году ведут работы. Высоким темпом работ и их организацией общественники остались довольны.
"Во время ремонта не было ни одной жалобы водителей карет Скорой помощи на трудности с подъездом к больнице. Рабочие подрядной организации пропускали их незамедлительно. И то, что дорогу обновили, очень важно с точки зрения транспортировки больных. К нам везут детей со всего города. А когда дорога ровная, риск осложнений, ухудшения состояния больного во время доставки в медучреждение снижается", — пояснил заместитель Главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница № 1 им.. Ивановой» Дмитрий Шугуров.
"Раньше на проспекте было много ям. Проехать было нелегко еще и потому, что после дождя или в результате таяния снега образовывались большие лужи. Сейчас мы видим, какая ровная стала проезжая часть. Я наблюдала за ремонтом — подрядчик работал очень оперативно, на участок съезжалось большое количество спецтехники. Надеемся, что дорога долго прослужит всем автомобилистам города", — прокомментировала управляющий микрорайоном № 37 Октябрьского внутригородского района Людмила Храмова.
Гарантия на новый вид покрытия — два года. Стоимость обновления участка — около 7 млн рублей. В случае, если в результате лабораторных исследований будут выявлены недочеты, подрядчик переделает работы за свой счет. За состоянием дорожного покрытия кураторы будут следить на протяжении всего срока гарантийных обязательств.
Волга Ньюс: последние новости
Минтранс пытается через суд добиться устранения колейности на Московском шоссе Два рыбака задели удочками электрические провода и попали в больницу На ул. Ново-Вокзальной ограничат движение из-за ремонта дороги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Еще один документ может подорожать106
Прояснилась ситуация со снижением цен на бензин259
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП28
Буян разнёс машину кувалдой3
Новости партнеров
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение