В Самаре началась приемка ремонта дорог, отремонтированных по БКД в текущем сезоне

Первым дорожным объектом в Самаре, на котором в текущем сезоне закончились основные ремонтные работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), стал проспект Карла Маркса.

Проезжая часть на участке протяженностью 1,3 км — от ул. Гагарина до Третьего проезда была отремонтирована большими «картами». В ближайшее время подрядчик планирует завершить и ремонт примыкания в районе перекрестка с улицей Гагарина.

В приемке участвуют специалисты МБУ Самара «Дорожное хозяйство», профильного департамента, а также представители общественности.

Как подчеркивают в администрации Самары, подрядная организация — ООО «НПФ „XXI Век“ — взяла на себя обязательства обновить участок максимально оперативно и справилась с основными работами на площади в 9,5 тыс. кв. м в рекордный срок — всего за трое суток. Для этого задействовали несколько десятков единиц спецтехники. Проезжую часть привели в порядок „картами“ свыше 100 п. м — на всю ширину дороги выполнено устройство нового покрытия толщиной 5 сантиметров. Была использована асфальтобетонная смесь со щебнем высокой прочности.

Необходимость взять вышеуказанный участок в работу в числе первых была обусловлена несколькими факторами. Это и образование в процессе многолетней эксплуатации значительных дефектов дорожного полотна, и инфраструктурная значимость. В частности, дорога ведет к клиникам СамГМУ и к Самарской городской детской клинической больнице № 1 им. Ивановой, являясь единственным подъездным путем к этим медучреждениям.

24 мая, на этапе начавшейся приемки, сотрудники подведомственного учреждения департамента городского хозяйства и экологии Самары замеряли длину и ширину отремонтированного участка для проверки на соответствие параметрам, заданным муниципальным контрактом. Также обращается особое внимание на смотровые и дождеприемные колодцы, которые должны быть на одном высотном уровне с новым покрытием. Максимально допустимое отклонение — не более 2 сантиметров. Контрольные мероприятия в полном объеме проводятся на всем отремонтированном отрезке, после чего специалисты перейдут на примыкания к проезжей части проспекта.

»Сейчас мы тщательно осматриваем дорожное покрытие. Швы должны быть без шелушений. Следим, чтобы не было сегрегации — расслоения асфальтобетона, вследствие чего крупные зерна материала могут выступать на поверхность. На сегодняшний день замечаний нет. Накануне был проведен отбор проб асфальтобетона. Толщина соответствует нормативной. Четыре образца отправили в лабораторию, результаты исследований будут известны в начале следующей недели", — рассказал заведующий сектором контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

Необходимо отметить, что все отверстия после кернения подрядчик сразу заделал той же смесью, с использованием которой производился ремонт. Требование о необходимости выполнять этот вид работ своевременно доведено до сведения всех подрядных организаций, которые в этом году ведут работы. Высоким темпом работ и их организацией общественники остались довольны.

"Во время ремонта не было ни одной жалобы водителей карет Скорой помощи на трудности с подъездом к больнице. Рабочие подрядной организации пропускали их незамедлительно. И то, что дорогу обновили, очень важно с точки зрения транспортировки больных. К нам везут детей со всего города. А когда дорога ровная, риск осложнений, ухудшения состояния больного во время доставки в медучреждение снижается", — пояснил заместитель Главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница № 1 им.. Ивановой» Дмитрий Шугуров.

"Раньше на проспекте было много ям. Проехать было нелегко еще и потому, что после дождя или в результате таяния снега образовывались большие лужи. Сейчас мы видим, какая ровная стала проезжая часть. Я наблюдала за ремонтом — подрядчик работал очень оперативно, на участок съезжалось большое количество спецтехники. Надеемся, что дорога долго прослужит всем автомобилистам города", — прокомментировала управляющий микрорайоном № 37 Октябрьского внутригородского района Людмила Храмова

Гарантия на новый вид покрытия — два года. Стоимость обновления участка — около 7 млн рублей. В случае, если в результате лабораторных исследований будут выявлены недочеты, подрядчик переделает работы за свой счет. За состоянием дорожного покрытия кураторы будут следить на протяжении всего срока гарантийных обязательств.