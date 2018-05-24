Пять несовершеннолетних выловила полиция на железнодорожных путях

В Курганском линейном отделе МВД России на транспорте подведены итоги акции «Полиция и дети», которая прошла с 15 по 18 мая.

В образовательных учреждениях, расположенных вблизи железнодорожных путей, сотрудники курганской транспортной полиции совместно с железнодорожниками провели правовые беседы о правилах безопасного поведения на железной дороге.

16 мая учащиеся Гимназии № 47 г. Кургана побывали с экскурсией на Центральном железнодорожном вокзале. Эту встречу организовали транспортные полицейские. Начальник отделения по делам несовершеннолетних Наталья Ширянкина и ведущий специалист по охране труда ПЧ-9 Наталья Екимова напомнили детям правила безопасного поведения, которые обязаны соблюдать все граждане, находящиеся в здании и на территории вокзала. Начальник Центрального железнодорожного вокзала станции Курган Юлия Яковлева показала третьеклассникам фильм «Железная дорога — зона повышенной опасности».

17 мая для учащихся городской школы № 41 инспектор ОДН Кристина Комар и ведущий специалист по охране труда ПЧ-9 Наталья Екимова провели экскурсию к переходному мосту на железнодорожной станции «Курганка». Ребята здесь повторили правила безопасности и пообещали их не нарушать, беречь свое здоровье и жизнь. Шестиклассникам подарили раскраски и магнитики с правилами поведения на железной дороге.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, во время акции проводились не только беседы и экскурсии. За ее время на участке обслуживания Курганского ЛО МВД России на транспорте выявлено 5 несовершеннолетних правонарушителей, которые, подвергая свою жизнь опасности, переходили по железнодорожным путям в неустановленном месте. В отношении несовершеннолетних инспекторами ОДН Курганского ЛО МВД России на транспорте составлено 3 административных протокола по ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ. Двое подростков не достигли возраста административной ответственности, для проведения с ними профилактической работы информация направлена в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Источник фото — сайт riskgap.ru