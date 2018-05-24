В селе Константиновка под Пензой месяц царит кромешная тьма и бездорожье

Под Пензой, в селе Константиновка, местные жители уже месяц живут без освещения. Здесь царит кромешная тьма и бездорожье — все, что нужно для аварий.

Как сообщает портал «Пенза-Взгляд», на улице Рабочей без уличного освещения остались 160 домов и дорога в 2,5 километра. Перед тем, как пропал свет, здесь поставили новые фонари, однако их обесточила бригада компании «ТНС Энерго Пенза». Рабочие пояснили людям, что для обслуживания линии не хватает технической документации.

Помимо проблем со светом сельчан беспокоит убитая дорога, ремонт которой не делали уже 17 лет. Все что осталось от нормального асфальта добивают фуры. Решить проблему не помогают ни запрещающие знаки, ни Госавтоинспекция

Местные жители получили ответ на свои многочисленные жалобы. В Законодательном собрании региона ответили, что реконструкция дороги запланирована только на 2021 год.