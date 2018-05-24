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Парковаться на газонах запретили в Вологде
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Парковаться на газонах запретили в Вологде 

Вологда.рф 12 часов назад
Фото: Вологда.рф
Депутаты Вологодской городской Думы сегодня внесли изменения в правила благоустройства. Тех, кто оставит автомобиль на газонах, ждет штраф.
Запрет принят в связи с тем, что от жителей Вологды поступает много жалоб. Недобросовестные автовладельцы оставляют свои машины на газонах и в зеленых зонах. Тем самым водители портят зеленые насаждения и внешний вид газонов.
Теперь нарушителей будут наказывать рублем. Штрафы будут выписывать сразу на месте. Протоколы будут составлять специалисты Административного департамента Администрации Вологды. К работе городских властей присоединятся инспекторы ГИБДД.
Инициатива была внесена депутатами фракции «Единая Россия», в разработке принимали участие представители общественности, специалисты Департамента городского хозяйства.
Новые правила вступают в силу с 25 мая.
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