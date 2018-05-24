Парковаться на газонах запретили в Вологде

Депутаты Вологодской городской Думы сегодня внесли изменения в правила благоустройства. Тех, кто оставит автомобиль на газонах, ждет штраф.

Запрет принят в связи с тем, что от жителей Вологды поступает много жалоб. Недобросовестные автовладельцы оставляют свои машины на газонах и в зеленых зонах. Тем самым водители портят зеленые насаждения и внешний вид газонов.

Теперь нарушителей будут наказывать рублем. Штрафы будут выписывать сразу на месте. Протоколы будут составлять специалисты Административного департамента Администрации Вологды. К работе городских властей присоединятся инспекторы ГИБДД

Инициатива была внесена депутатами фракции «Единая Россия» , в разработке принимали участие представители общественности, специалисты Департамента городского хозяйства.

Новые правила вступают в силу с 25 мая.