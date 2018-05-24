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Ликвидировать все бесплатные парковки города требует ростовчанин
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Ликвидировать все бесплатные парковки города требует ростовчанин 

Деловое сообщество 12 часов назад
Инициатива размещена на портале «Активный ростовчанин», мужчина предлагает сделать все парковки города платными. По его мнению, это позволить решить проблему загруженности дворов и дорог. В пример активист приводит страны Евросоюза, где бесплатных парковок не существует в принципе.
«Бесплатные парковки — это нонсенс! Более того, если углубиться, то можно понять, что в действительности бесплатных парковок не бывает, потому что де-факто за бесплатные парковки платят все жители, ибо автомобили занимают место в наших дворах, где могли бы появиться зоны отдыха и активности, зоны для детей или пожилых людей, газоны с цветами или даже «городские огороды», — пояснил свою позицию автор инициативы.
Также ростовчанин уверен, что это поможет решить проблему с пробками на дорогах. Земли в городе мало, и если автомобили негде будет парковать, или это будет стоить дорого, люди перестанут автомобили покупать. Следовательно, количество автомобилей на улицах города уменьшится, и пробки исчезнут.
Проблема городских дорог всегда волнует активных горожан. Не так давно на портале была размещена петиция, автор которой предложил проводить все городские праздники и забеги на тротуарах. По его мнению, это позволит избежать перекрытия дорог в центре города.
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