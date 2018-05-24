Ликвидировать все бесплатные парковки города требует ростовчанин

Инициатива размещена на портале «Активный ростовчанин», мужчина предлагает сделать все парковки города платными. По его мнению, это позволить решить проблему загруженности дворов и дорог. В пример активист приводит страны Евросоюза , где бесплатных парковок не существует в принципе.

«Бесплатные парковки — это нонсенс! Более того, если углубиться, то можно понять, что в действительности бесплатных парковок не бывает, потому что де-факто за бесплатные парковки платят все жители, ибо автомобили занимают место в наших дворах, где могли бы появиться зоны отдыха и активности, зоны для детей или пожилых людей, газоны с цветами или даже «городские огороды», — пояснил свою позицию автор инициативы.

Также ростовчанин уверен, что это поможет решить проблему с пробками на дорогах. Земли в городе мало, и если автомобили негде будет парковать, или это будет стоить дорого, люди перестанут автомобили покупать. Следовательно, количество автомобилей на улицах города уменьшится, и пробки исчезнут.

Проблема городских дорог всегда волнует активных горожан. Не так давно на портале была размещена петиция, автор которой предложил проводить все городские праздники и забеги на тротуарах. По его мнению, это позволит избежать перекрытия дорог в центре города.