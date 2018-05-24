Улицу Громовой в Тольятти частично перекроют

Ограничения будут действовать с вечера 24 мая до утра 25-го. В Автограде перекроют участок дороги возле авторынка по адресу Громовой, 84. С восьми вечера четверга до семи утра пятницы на трубопроводе, проходящем над землей, планируются ремонтные работы. В связи с этим движение будет организовано в реверсивном режиме: открытой останется только одна полоса дороги. Маршруты общественного транспорта изменены не будут. Однако в администрации г. о. Тольятти отметили, что автобусы могут прибывать с задержкой.

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