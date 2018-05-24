Ещё
Улицу Громовой в Тольятти частично перекроют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Улицу Громовой в Тольятти частично перекроют 

ТРК Губерния 11 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Ограничения будут действовать с вечера 24 мая до утра 25-го. В Автограде перекроют участок дороги возле авторынка по адресу Громовой, 84. С восьми вечера четверга до семи утра пятницы на трубопроводе, проходящем над землей, планируются ремонтные работы. В связи с этим движение будет организовано в реверсивном режиме: открытой останется только одна полоса дороги. Маршруты общественного транспорта изменены не будут. Однако в администрации г. о. Тольятти отметили, что автобусы могут прибывать с задержкой.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Удар молнии оставил жителей Сызрани без светофоров На Ново-Вокзальной в Самаре 19 и 20 мая ограничат движение В Самаре автомобилиста оштрафовали за перевозку ребенка в багажнике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Еще один документ может подорожать106
Прояснилась ситуация со снижением цен на бензин259
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП28
Буян разнёс машину кувалдой3
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение