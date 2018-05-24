Ремонт трассы Кострома-Шарья: подведены первые итоги

В августе 2017 года костромские СМИ растиражировали новость о передаче одной из наиболее важных дорог области Кострома-Шарья-Киров-Пермь на федеральный баланс. Напомним: эта мера высвободила из местного бюджета средства, позволившие региону отремонтировать 30 километров муниципальных дорог.

Рядом с важной трассой располагаются 13 населенных пунктов, 12 заправок, два моста, три транспортные развязки. Планируется, что дорога будет приведена в порядок уже в 2019 году. Ожидается, что к концу 2018 года из 374 километров дорожного полотна будет отремонтировано 220 км.

Подрядчиком выступает компания ЗАО «ВАД». Размах ремонта внушительный — рабочие выкорчевывают деревья по обе стороны трассы, выравнивают профиль дороги, заменяют трубы, восстанавливают покрытие. По словам Константина Чупрова, главы компании-заказчика, на данный момент финансирование составляет порядка 3 миллиардов рублей.

«В сфере наших интересов находится дорога Кострома-Шарья. С начала строительного сезона мы начали масштабные работы по ремонту дороги. Так, на участке капремонта 6-29 генеральный подрядчик ЗАО «ВАД» производит замену труб, восстанавливает дорожное покрытие. Все остальные

вещи по разметке, установке знаков будут выполнены в течении этого года. На то, чтобы привести дорогу в порядок, нужно 3 года. Материалы на месте, подрядчики готовы, что могут сделать, они сделают. Возможны задержки из-за погодных условий, существуют и другие объективные причины. Финансирование по текущему году составляет порядка 3 миллиардов рублей» — рассказал заказчик ремонтных работ, руководитель ФКУ Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров.

Для строительства трассы используются и местные материалы. В основном, они идут в основание и обочины дороги. Асфальтобетон создается из привозных камней. В ремонте рабочие отталкиваются от прочности «дорожной одежды» — там, где слабое покрытие, делается усиление, на особо проблемных участках производится регенерация — специальные машины перемешивают старый асфальт со щебнем. По словам дорожников, это позволяет усилить прочность покрытия.

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Зачастую неожиданно ровная дорога становится причиной смерти автомобилистов — любители острых ощущений гоняют по отремонтированным участкам трассы. Чтобы минимизировать количество смертей, подрядчики хотят оборудовать такие места дополнительным количеством камер.

Один из самых важных моментов — контроль качества проводимых работ. Здесь он осуществляется в двустороннем порядке. У подрядчиков есть своя лаборатория, все замеры производятся на местах. В свою очередь, у заказчика заключен договор на проверку с фирмой «Роспроект». Они тестируют качество реконструкции трассы раз в месяц.

Отметим, что ремонт дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь планируется окончить в 2019 году. Дорожное покрытие трассы должно прослужить не менее 4 лет. Для того, чтобы большегрузы не разрушали целостность дороги, планируется установить весовой контроль нового типа с видеофиксацией и динамическим взвешиванием. Штрафы нарушителям будут приходить автоматически.