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В ГАИ не поступали предложения по экзаменам для велосипедистов
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В ГАИ не поступали предложения по экзаменам для велосипедистов 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Обращения по поводу введения налогов, регистрации и экзаменов по ПДД для велосипедистов в ГАИ не поступали, сообщил журналистам глава ГИБДД России Михаил Черников.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил ввести налоги, регистрацию и экзамены по правилам дорожного движения для велосипедистов, а также запретить прокладку велодорожек за счет дорог общего пользования.
Кроме этого, депутат подчеркнул, что вся велоинфраструктура строится за счет налогов и сборов автомобилистов: владельцы легковушек, мотоциклисты, грузовики, автобусы платят налоги, за счет которых появляются, в частности, и велодорожки. Парламентарий также выступил за пересмотр проектирования велосипедных дорожек.
"У нас очень много комментируют по линии безопасности дорожного движения, в большей степени декларативно в СМИ. У нас какого-либо обращения, чтобы мы его откомментировали, не было", — пояснил Черников.
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