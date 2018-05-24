«Автобусы снимают для дачников»: дептранс объяснил нехватку транспорта в Самаре

Жители Самары пожаловались на нехватку автобусов, следующих по дачным маршрутам. Их претензии озвучили в четверг, 24 мая, на заседании комитета городской думы по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

— Маршрут №171 связывает улицу Георгия Димитрова с СНТ «Белозерки», — рассказали представители общественности. — Раньше по нему ходило пять автобусов, теперь только один. Никакого четкого графика отправления нет. Из-за этого многие дачники остаются на своих участках. Они собрали 600 подписей под петицией за возвращение автобусов.

По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина, действующий перевозчик, «Самараавтогаз», делает все возможное, чтобы исправить ситуацию.

— Компании приходится снимать автобусы с городских маршрутов и ставить их на дачные, чтобы не лишать людей возможности уехать на свои участки, — пояснил Юрий Тапилин.

Сейчас в парке «Самараавтогаз» 330 машин. На линию планируют вывести еще 70. Но главная проблема компании — это нехватка не автобусов, а людей. Чтобы избавиться от «кадрового голода», перевозчики приглашают на работу бывших сотрудников «Пассажиравтотранса».

ООО «Самараавтогаз» получило подвижной состав и имущественный комплекс муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» (ПАТ) на 5 лет в аренду. Городские власти объяснили это решение сложным финансовым положением МП. Главный автобусный перевозчик Самары оказался на грани банкротства. Несколько десятков водителей и кондукторов отказались переходить в новую компанию. Бывшие сотрудники МП «ПАТ» даже вышли на митинг.