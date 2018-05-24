Верховный суд сохранил «мутные» формулировки в национальных ПДД

Верховный суд России не увидел противоречий отечественных ПДД Венской конвенции о дорожном движении. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Решение о сохранении «мутных» формулировок в российских ПДД ВС России вынес после рассмотрения обращения автомобилистки из Воронежа. Запрос от неё поступил в связи с наличием в отечественных правилах весьма противоречивого пункта, касающегосяся определения понятия «перекрёсток».

Любовь Кобцева из Воронежа настаивала на позиции, что любой выезд со двора или парковки является перекрёстком, после которого действие запрещающих знаков прекращается. Именно так обстоят дела в абсолютном большинстве стран, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении.

Как сжигается стартер за пару поворотов ключа зажигания.

Несмотря на то, что Россия тоже входит в список указанных стран, наши ПДД трактуют термин «перекрёсток» по-своему. В отечественных ПДД знаки «Стоянка запрещена», «Остановка запрещена», «Обгон запрещён», «Ограничение скорости» и прочие дорожные указатели действуют «до ближайшего перекрёстка либо до конца населённого пункта». При этом действие знаков не прерывается в местах выезда с «прилегающих территорий», а также в местах пересечения с полевыми, лесными и второстепенными дорогами.

Перекрёстком в России является пересечение дорог, то есть «обустроенных или приспособленных и используемых для движения полос земли либо поверхностей искусственного сооружения». Отечественные формулировки ПДД позволяют не только сократить количество устанавливаемых дорожных знаков, но и собирать огромное количество штрафов с водителей. Определять, насколько именно примыкающие дороги обустроены и соответствуют исключительно российскому термину «полноценный перекрёсток», должны, по версии российских правил, сами водители.

Несмотря на абсурдность ситуации, власти сохранили существующие трактовки в ПДД. Представитель Правительства РФ МВД в суде заявила, что Венская конвенция не запрещает России использовать в национальных ПДД какие-либо дополнения к терминологии, поэтому исключение из него выездов со двора, заправки или из любых тупиковых проездов, включая выезды с предприятий, вполне допустимо.

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