Житель Щербинки почувствует в автомобильном ралли 

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Житель городского округа Щербинка поучаствует 10 июня в автомобильном ралли «Надежда».
— Регистрация стартует за три дня до начала соревнований в районе Крылатское города Москвы. Участие примут люди со всех городов России и других стран. Старт и финиш состязаний запланирован в городе Зеленограде. Дорожные ралли пройдут по обычным дорогам не на скорость, а на ориентацию и время преодоления определенных участков трассы, — сообщил председатель Общества инвалидов городского округа Щербинка Вячеслав Суворов. Он добавил, что люди с ограниченными возможностями здоровья посоревнуются между собой на специально оборудованных машинах с ручным управлением. Ралли проводится ежегодно.