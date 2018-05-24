Сколько стоит парковка в центре Перми?

Правда ли, что стоимость парковки в центре Перми собираются поднять? Сколько будет стоить час и когда повысят цены?

Стоимость часа парковки в центре города действительно вырастет. Причём довольно скоро — уже с 1 июня. Час стоянки обойдётся автомобилистам в 20 рублей.

Дело в том, что одновременно с началом работы платных парковок в 2016 году. в Перми утвердили и методику изменения размера оплаты. Она напрямую зависит от заполняемости парковочных мест. В администрации города пояснили, что повышение платы за час позволит уменьшить загруженность стоянок в центре, которые в пиковое время заполнены на 92%. А это значит, что может возникнуть дефицит мест. Увеличение оплаты должно решить проблему. Это может подвигнуть автомобилистов на сокращение продолжительности стоянки.

С момента введения в городе платных парковок в среднем водители оставляют машины на центральных улицах на полтора часа, а не на пять, как это было прежде.