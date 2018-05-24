Ложь алкомаркета «Красное&Белое». Кто портит Курганские тротуары?

Жители района Заозерный в городе Кургане негодуют. Из-за постоянной разгрузки грузовых машин на тротуарах и газонах повсюду разносится грязь. Как неравнодушные граждане борются с этим и что в свою защиту говорит самый крупный магазин спиртных напитков «Красное и Белое», а также сами водители. Обо всем по порядку.

Танковое сражение

Жители 4-микрорайона в Заозерном наблюдают перепаханные поля, вместо некогда бывших там газонов.

Для разгрузки машина сначала заезжает на поребрик, постепенно выламывая его, потом вспахивает газон, а затем выносит грунт на тротуар, предлагая пешеходам ходить по этой грязи. Это откровенное издевательство над жителями. Считаем, что «К&Б» должен восстановить все это за свой счёт и найти иной способ разгрузки, сообщает в своей группе Курганский активист Роман Овчинников

Данная картина наблюдается сразу в нескольких местах: 5-микрорайон, 1, магазин «Равис» и 4-микрорайон, 24, магазин «Красное и Белое».

Как быть водителям?

Проблема ясна, но как же быть перевозчикам? С точки зрения закона, езда по тротуару для разгрузки спец-транспорта не запрещена, но о газонах речи нет. Двадцатипятилетний водитель Газели Илья утверждает, что для разгрузки очень часто требуется въезд на тротуар, так как к магазинам не всегда есть специализированный подъезд, особенно часто это касается Заозерного.

Пункт 9.9 ПДД: Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

Спецтехника

Точно таким же образом работают и машины спецтехники, вывозящие мусор. Например, в 3-микрорайоне Заозерного, около детского сада №130 машина проезжает прямиком по тротуару, а затем и по газону. Улочки в тех местах достаточно узкие и чаще всего заставлены машинами, попробуй-ка объехать всех на большегрузе. В конечном итоге все выглядит так:

Перенесемся на Бульвар Солнечный в район домов ЖК Сказка. Между домами Бульвар Солнечный 26 и 26к1 имеем вот что: некогда побывавший тут пожарный автомобиль 1шт, а также пара больших следов на газоне и поломанный тротуар. Конечно, когда речь идет о жизни и смерти, никакой газон в сравнение не идет. Но ведь жителям придется восстанавливать все за свой счет.

Ответ магазина «Красное и Белое»

ИА «Уральский Меридиан» удалось связаться c представителем сети алкомаркета:

Данным случаем занимается транспортный отдел. Это был единичный случай, связанный с оплошностью водителя. Мы всегда следим за тем, где и как разгружается наш товар.

Но жители Заозерного вновь и вновь убеждаются в обратном:

Неправда. Достаточно прогуляться по этому району и увидеть свежую грязь. Они просто лукавят! Один только Равис регулярно по несколько раз в день разгружается. А иногда и по три машины одновременно, дополняет активист Роман Овчинников.

Выходит, что проблему так и не хотят устранять, и водители день ото дня портят тротуар и газон.

Вывод

Предпринимателю и Администрации следует лучше продумывать место для разгруки, как например это делается в Екатеринбурге. Если вам известны проблемные места города, не ленитесь поделиться и не оставайтесь равнодушными. Вместе мы сделаем город лучше!

Фото предоставлены Администратором группы «Мой Курган. Развитие городских пространств» Романом Овчинниковым.