Самый лучший менеджер отдела продаж Volkswagen встретит вас в Автономия!

По итогам сертификационного экзамена Академии Фольксваген Груп Рус с лучшим результатом в 2018 году поздравляем Иващенко Андрея , менеджера отдела продаж дилерского центра Автономия! Андрей набрал самый высокий балл в России!

Коллеги поздравили его с достижением высоких результатов и вручили письмо благодарности от руководства предприятия. А мы еще раз пожелаем Андрею успехов, бодрости духа, новых свершений и побед! Так держать!

По вопросам приобретения автомобиля Volkswagen вы можете обратиться к Андрею по телефону: +7 (495) 256-24-58 Записаться на тест-драйв

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Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru