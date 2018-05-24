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Самый лучший менеджер отдела продаж Volkswagen встретит вас в Автономия!
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Самый лучший менеджер отдела продаж Volkswagen встретит вас в Автономия! 

Wroom.ru 8 часов назад
Фото: Wroom.ru
По итогам сертификационного экзамена Академии Фольксваген Груп Рус с лучшим результатом в 2018 году поздравляем Иващенко Андрея, менеджера отдела продаж дилерского центра Автономия! Андрей набрал самый высокий балл в России!
Коллеги поздравили его с достижением высоких результатов и вручили письмо благодарности от руководства предприятия. А мы еще раз пожелаем Андрею успехов, бодрости духа, новых свершений и побед! Так держать!
По вопросам приобретения автомобиля Volkswagen вы можете обратиться к Андрею по телефону: +7 (495) 256-24-58  Записаться на тест-драйв
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Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru
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