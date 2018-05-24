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Строители приступили к асфальтированию севастопольского участка «Тавриды»
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Строители приступили к асфальтированию севастопольского участка «Тавриды» 

РИА Новости Крым 8 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. В районе села Верхнесадового (входит в состав Севастополя) строители приступили к асфальтированию седьмого участка трассы «Таврида». Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник строительства — представитель компании «ВАД» Иван Казаков.
"Асфальтировать основной ход севастопольского участка трассы с 6 по 20 пикет (точка разметки с шагом 100 метров) мы начали 21 мая. Работы ведутся активно", — отметил он.
Пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров добавил, что ведутся работы по укладке верхнего слоя основания на двух полосах — от примыкания основного хода к строящейся транспортной развязке. «Это первый слой асфальтобетона, укладываемый на щебосновани», — пояснил он.
Кроме того, на седьмом участке ведутся работы по устройству земляного полотна по основному ходу трассы и транспортных развязкок, на складах временного хранения производится заготовка инертных материалов. Продолжаются археологические раскопки, которые должны завершиться летом.
По Севастополю пройдет два участка трассы «Таврида» — седьмой и восьмой. В настоящее время ведется строительство седьмого участка, который проходит от границы с Бахчисарайским районом в районе села Верхнесадового через Мекензиевское лесничество до «президентской» дороги. Восьмой участок пройдет от «президентской дороги» до Ялтинского кольца. Общая протяженность двух севастопольских участков около 13 км.
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