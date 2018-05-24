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О чем нужно помнить, занимаясь любовью в автомобиле летом
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О чем нужно помнить, занимаясь любовью в автомобиле летом 

Карельские вести 8 часов назад
Фото: Карельские вести
С занятиями любовью в салоне автомобиля в зимнее время года вроде бы все понятно — забывшись в сладком сне по завершении столь приятного процесса, можно попросту задохнуться от выхлопных газов. Между тем множество опасностей поджидает озорников, предпочитающих предаваться любовным утехам в машине, и летом. Отправляясь в секс-путешествие, максимально объективно оцените риски — быть может, еще не поздно снять домик в лесу?
Летом отечественные СМИ то и дело трубят об очередной ужасной трагедии: в разных регионах страны тонут машины со сладкими парочками. Сценарий подобных историй один: влюбленные, скрывшись от посторонних глаз на живописном берегу водоема, решают заняться любовью. И все бы ничего, да только жаркая страсть, овладевающая ими, приводит к беде: раскачавшийся в такт ритмичным телодвижениям автомобиль неспешно скатывается в воду — а все потому, что водитель, преждевременно увлекшись своим партнером, забывает о безопасности, оставив рычаг коробки передач в «нейтрали».
Поэтому, выбирая укромное местечко где-то вблизи воды в летнее (да и в зимнее от греха подальше) время года, постарайтесь припарковаться подальше от обрывов, береговой линии, сильных уклонов и прочих романтических декораций. Трижды проверьте положение селектора КП, пять раз потяните рычаг стояночного тормоза. И лишь убедившись в устойчивости транспортного средства на случай самых «немецких» эпизодов, начинайте дергать то, что хочется.
А ведь назойливое желание поскорее очутиться под «капотом» невероятно аппетитной блондинки, что сидит на соседнем кресле, тоже может привести в больницу. И сейчас мы говорим вовсе не об инфекциях, передающихся половым путем, — о них чуть позже. И без любовных активностей в автомобиле, нагретом беспощадно палящим солнцем, можно схлопотать тепловой удар, а добавить сюда еще «физкультуру»? При таких вдвойне знойных обстоятельствах и сердечко откажет, и обезвоживание утомленного организма произойдет. Что делать? Пейте больше воды и прячьтесь в тени, но еще лучше — дождитесь, пока светило скроется за горизонтом.
К слову сказать, когда столбик термометра преодолевает отметку в 25 градусов по Цельсию, помимо прочих живых организмов стремительно начинают размножаться и бактерии. Салон автомобиля, как вы понимаете, и так является излюбленным местом микробов. А касаясь своими чувствительными частями тела нечистого кресла или недобросовестного партнера, можно поневоле «поселить» у себя хламидию и кандиду, обзавестись герпесом и уреаплазмозом или пополнить свой лексикон другими наводящими ужас словами.
К тому же будьте готовы к нашествию насекомых. Да-да, а вы думали, что в столь интимный момент ваши тела интересны только вам двоим? Комары, слепни и, что еще страшнее, — клещи всегда наготове. Даже если вам удастся сконцентрироваться на процессе, жучки-паучки так и будут вам мешать, периодически впиваясь в оголенные лакомые кусочки. И вместо приятных воспоминаний о дерзко проведенном уик-энде, останутся лишь многочисленные укусы, ранки, а то и энцефалит.
Неубедительно? А как вам перспектива загреметь в тюрьму в случае, если ваши «игры» привлекут внимание несовершеннолетнего? Напомним, что секс в автомобиле приравнивается к разврату в общественных местах. И невинное желание пошалить может обернуться для нарушителей заключением на срок аж до 15 лет согласно части 4 статьи 135 УК РФ «Развратные действия». Проще говоря, одолжите у приятеля наглухо тонированный высоченный внедорожник и уезжайте подальше от населенных пунктов куда-нибудь в дремучие леса.
Но даже несмотря на то, что летняя «любовь» в автомобиле чревата и тюремным сроком, и смертельными болячками, и трагическими происшествиями, не теряйте здравого смысла. Не нужно прятаться под двумя одеялами, отказывая себе в соблазнах сделать «это» в машине, благо, что легкое платьице так и норовит сорваться на пол. Достаточно помнить о возможных последствиях и не терять голову, а продумав отдых заранее, вы гарантируете себе и своему партнеру теплые воспоминания о жарких летних приключениях.
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