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ЗИЛ 4102: последний «членовоз» СCCР
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ЗИЛ 4102: последний «членовоз» СCCР 

Русская семерка 8 часов назад
Фото: Русская семерка
По мнению российских автоэкспертов, данный автомобиль для перевозки первых лиц государства не прошел самый главный тест-драйв, потому что был забракован лично первым и последним Президентом СССР М. С. Горбачевым. Из двух опытных моделей «членовоза» осталась только одна, «женская».
Замена, которая не состоялась
Как пишет авторитетное интернет-издание «Мotor.ru», ЗиЛ-4102 должен был по своей «начинке» превзойти устаревший «членовоз» ЗиЛ-4104. К 1988 году специалисты завода имени Лихачева успели сделать два седана. Принципиальными отличиями от предыдущих автомобилей правительственного премиум-класса в плане функциональности были несущий кузов и независимые подвески. За 10 секунд новый ЗиЛ набирал скорость да 100 километров в час, из «членовоза» можно было выжать 190 км/ч. Салон лимузина отделали натуральным деревом, для конца 80-х у автомобиля была более чем современная «начинка» — аудиопроигрыватель компакт-дисков западного образца, бортовой компьютер, синтезирующий речь. По данным «Мotor.ru», ключевые агрегаты ЗиЛ-4102 имели свои дубликаты на случай форс-мажорных ситуаций.
«Михаила» разобрали, «Раиса» осталась
Поскольку новый автомобиль предназначался для конкретных высокопоставленных лиц (а к моменту изготовления опытных образцов ЗиЛ-4102 уже было известно, что Михаила Сергеевича часто на официальных мероприятиях сопровождает супруга Раиса Максимовна), то на заводе конструкторы и дизайнеры в шутку дали двум готовым машинам имена первого лица государства и его жены. Обозреватель журнала «За рулем», автор автомобильных энциклопедий Сергей Канунников писал, что две модели ЗиЛ-4102, черную и золотистую, вместе с М. С. Горбачевым оценивали делегаты XIX партконференции КПСС. В результате опытные образцы одобрены не были — по одной из версий, Михаил Сергеевич решил, что не стоит тратиться на производство данного автомобиля из-за его чрезмерной затратности. В конечном итоге «черную», «мужскую», модель в середине 90-х годов разобрали на металлолом, а «женская» сохранилась до наших дней в качестве экспоната уходящей эпохи.
С чего его копировали
Автоэксперты говорят, что ЗиЛ-4102 скопировали с модели «Роллс-Ройс Сильвер Спирит». Длина «членовоза» была больше на 50 см, чем у «Волги», но вес у нового автомобиля оказался на 500 кг меньше, чем у его предшественника. Именно за счет этой особенности данный правительственный агрегат так быстро разгонялся до максимальной скорости. В ЗиЛ-4102 помимо аудиосистемы и компьютера было полно других «наворотов» — электроприводы, регулирующие сиденья, велюр и кожа в салоне, агрегаты-«близнецы», дублирующие аккумулятор, зажигание, тормоза и бензонасос… … О конкретных обоснованиях отказа в запуске ЗиЛ-4102 в серийное производство на сегодняшний день доподлинно ничего не известно — все это на уровне догадок. Российские автоэскперты утверждают, что одной из главных причин, по которой «зарубили» данный проект, могла стать кризисная ситуация, сложившаяся в отечественном автопроме, которая к концу 80-х уже давала о себе знать. Во всяком случае, косвенно данное предположение подтверждается тем, что современная российская политическая элита до сих пор предпочитает пользоваться иностранными автомобилями премиум-класса.
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