Выпускники школы заблокировали дорогу танцевальным флешмобом в Находке

В Приморском крае в последний учебный день школьники Находки в цветных дождевиках организовали танцевальный флэшмоб на проезжей части дороги. Праздничная акция стала причиной автомобильного затора в обоих направлениях. В социальной сети Instagram появился видеоролик с танцами выпускников.

В большинстве школ Приморского края 24 мая прошли тожественные линейки, посвященные прощанию со школой.

В Приморском крае дети‐сироты запустили в популярной социальной сети флешмоб. Они выкладывают в интернете свои фотографии и жизненные истории с хештегом #янеалкаш. Поводом для акции стало отсутствие жилья, положенного всем детям-сиротам в России по действующему закону.