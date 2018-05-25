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Выпускники школы заблокировали дорогу танцевальным флешмобом в Находке
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Выпускники школы заблокировали дорогу танцевальным флешмобом в Находке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Приморском крае в последний учебный день школьники Находки в цветных дождевиках организовали танцевальный флэшмоб на проезжей части дороги. Праздничная акция стала причиной автомобильного затора в обоих направлениях. В социальной сети Instagram появился видеоролик с танцами выпускников.
В большинстве школ Приморского края 24 мая прошли тожественные линейки, посвященные прощанию со школой.
В Приморском крае дети‐сироты запустили в популярной социальной сети флешмоб. Они выкладывают в интернете свои фотографии и жизненные истории с хештегом #янеалкаш. Поводом для акции стало отсутствие жилья, положенного всем детям-сиротам в России по действующему закону.
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