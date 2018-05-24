Водители из КНР в ходе автопробега проверили мастерство на перевале у Байкала

ИРКУТСК, 24 мая. / ТАСС /. Грузоперевозчики из Китая — участники автопробега, тестирующего доставку товаров из КНР в Новосибирск, — смогли проверить водительское мастерство на серпантинной дороге Култукского тракта в Иркутской области. В четверг вечером колонна автопробега Далянь — Новосибирск преодолела наиболее сложный и живописный участок маршрута, проходящий вдоль озера Байкал, и прибыла в Иркутск, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавтотранса.

Грузовой автопробег является техническим рейсом, он стартовал 18 мая из китайского города Далянь, преодолел 1,8 тыс. км по территории Китая, а в России сделал остановки в Чите, Улан-Удэ и Иркутске.

"Китайские водители смогли проверить на Култукском перевали свое мастерство и опытность. Горный перевал — это ситуация, которая позволила оценить свой профессионализм, особенно в части реагирования на крутые повороты. Это горная трасса, мы ее прошли без проблем, в спокойном режиме. По ее завершению команда ощутила чувство гордости", — сказали в Росавтотрансе.

По словам представителя ведомства, дорога до Иркутска участникам автопробега запомнится также своей живописностью: федеральная трасса огибает южную оконечность Байкала. «То, что трасса пролегает прямо рядом с озером, вызвало неподдельное восхищение участников пробега. Пейзажи действительно потрясают. Обращает также внимание тот факт, что это наиболее развитый участок пути с точки зрения придорожной инфраструктуры», — добавили в Росавтотрансе.

Об автопробеге

В автопробеге участвуют шесть грузовых автомобилей, четыре из которых китайские, а также два автобуса. Мероприятие проходит в рамках развития транспортного коридора из Азии в Европу, где Россия выступает связующим звеном с транзитным потенциалом. Ответственной организацией за проведение пробега с российской стороны стал Росавтотранс.

К участию в пробеге привлечен и один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России — группа компаний Globaltruck, который доставил в Китай в рефрижераторах партию мороженого, а обратно в Россию везет фрукты и овощи.

После Иркутска автопробегу предстоит пройти через Красноярск и Кемерово. 29 мая машины прибудут в Новосибирск.