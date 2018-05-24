Колесо из 10 000 листов А4 вместо обычной шины

Хотя, вероятно, речь в поговорке идет не о тех бумажках, однако, как выяснили блогеры, и простая бумага способна помочь с отношениями — например, отремонтировать сломанную тачку.

В рамках эксперимента механики решили изготовить бумажное колесо. Для этого в промышленных масштабах были закуплены упаковки листов А4: всегда на изделие, по словам блогеров, ушло около 10 000 листов.

Бумагу склеили в огромный брикет, из которого затем ножовкой выпилили круг нужного диаметра. Далее дело техники: болты, крепление на ось и вуаля!

Тестовое испытание показало, что колесо вполне способно прокатить старенький ВАЗ на себе по городу и даже амортизирует чуть лучше, чем предыдущая поделка мастеров — колеса из бетона. Правда, катать девчонок на такой машине, пожалуй, все равно не стоит: вряд ли их первичный интерес диковинкой разовьется во что-то серьезное.

Видео: Гараж 54