Росздравнадзор проверит больницу в Наро-Фоминске, где врачи уронили пациентку с каталки на асфальт

Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти пациентки в Наро-Фоминске, которую врачи уронили на землю при госпитализации в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит обстоятельства смерти пожилой пациентки в Наро-Фоминске, которую сотрудники бригады «скорой помощи» уронили при госпитализации на асфальт около входа в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по региону Московской области пояснили, что пациентка — это местная жительница 1928 г. рождения. 24 мая женщине стало плохо и ее госпитализировали из дома с жалобами на сердце. Врачи «скорой помощи» привезли ее в кардиологическое отделение, где пенсионерке стало значительно хуже. После этого было принято решение о переводе ее в реанимацию. Для этого женщину вывезли на каталке из корпуса кардиологи и должны были отвезти в соседний — реанимационный. Но, в какой-то момент каталка перевернулась и пенсионерка упала на асфальт. Ее отвезли в реанимацию, однако, несмотря на принятые врачами меры, женщина скончалась.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причинно-следственной связи между полученными телесными повреждениями и наступившей смертью женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.