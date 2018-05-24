Чем хуже условия — тем меньше машин: ростовчанин предложил сделать все парковки платными

Евгений Середа призывает сделать все парковочные места в городе платными и добавляет, что это единственный способ борьбы с пробками. Недавно он опубликовал петицию с призывом на сайте «Активный ростовчанин».

— При условии плохой системы общественного транспорта, дешевых автомобилей, доступных кредитов и бесплатных парковок — происходит колоссальный перекос в сторону личного автотранспорта. В итоге за счёт большой площади машины и ограниченного пространства города образуется пробка, — написал Середа.

По его мнению, в действительности бесплатных парковок не бывает, потому что за них «платят» все жители: автомобили занимают место в дворах, где могли бы появиться зоны отдыха и активности, газоны с цветами или «городские огороды».

Платные парковки пытались ввести в центре Ростова с осени 2016 года, но до сих пор не сделали этого. Причина в том, что МВД отказалось предоставлять персональные данные о водителях.