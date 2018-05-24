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Чем хуже условия — тем меньше машин: ростовчанин предложил сделать все парковки платными
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Чем хуже условия — тем меньше машин: ростовчанин предложил сделать все парковки платными 

161.ru 6 часов назад
Фото: 161.ru
Евгений Середа призывает сделать все парковочные места в городе платными и добавляет, что это единственный способ борьбы с пробками. Недавно он опубликовал петицию с призывом на сайте «Активный ростовчанин».
— При условии плохой системы общественного транспорта, дешевых автомобилей, доступных кредитов и бесплатных парковок — происходит колоссальный перекос в сторону личного автотранспорта. В итоге за счёт большой площади машины и ограниченного пространства города образуется пробка, — написал Середа.
По его мнению, в действительности бесплатных парковок не бывает, потому что за них «платят» все жители: автомобили занимают место в дворах, где могли бы появиться зоны отдыха и активности, газоны с цветами или «городские огороды».
Платные парковки пытались ввести в центре Ростова с осени 2016 года, но до сих пор не сделали этого. Причина в том, что МВД отказалось предоставлять персональные данные о водителях.
Еще в январе губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что донской парламент разрабатывает законопроект, который позволит получать данные в обход МВД. Пока неизвестно, насколько продвинулась инициатива.
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