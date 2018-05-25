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«Села в машину, слышу два хлопка»: двое мужчин на Яграх устроили стрельбу по уткам и напали на девушку
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«Села в машину, слышу два хлопка»: двое мужчин на Яграх устроили стрельбу по уткам и напали на девушку 

29.ru 4 часа назад
Фото: 29.ru
Накануне утром череповчанка садилась в автомобиль на Яграх у озера рядом с кондитерской «Брусника». Увидев двоих мужчин, стреляющих по плавающим там уткам, она сделала им замечание и сфотографировала. В ответ на это один из них повалил ее на землю и попытался отнять телефон.
— Села в машину, слышу два хлопка. Сначала не поняла. Посмотрела — никого нет, а у водоема двое мужчин. Смотрю — утка вся в крови. Молодой стрелял с пневмата. Подошла, говорю, разве можно тут стрелять? Старый сказал, что они больные. Я ответила, что это незаконно, а в ответ старый схватил и повалил на землю с оскорблениями, типа отдай телефон. Я закричала, он отпустил, — рассказала 29.ru девушка.
Хотя времени было 9:15, улица была безлюдной. Несмотря на это, крик напугал мужчин — тот, что помладше, сел в свою Toyota Camry и уехал. Сейчас девушка думает о заявлении в полицию.
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