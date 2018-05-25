В полпредстве опровергли угон внедорожника у Сергея Меняйло

В полпредстве президента в Сибирском федеральном округе назвали фейком слухи о том, что у Сергея Меняйло угнали внедорожник.

О том, что неизвестные украли автомобиль полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, накануне сообщил «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на «источник, близкий к полпредству».

По словам собеседника издания, 24 мая полпред обратился в новосибирскую полицию с заявлением об угоне джипа. Согласно декларации о доходах Сергея Меняйло за 2017 год, из транспорта в его собственности — только внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

В Сибирском окружном информационном центре, выполняющем функции пресс-службы полпреда, корреспонденту НГС сообщили, что машину у Сергея Меняйло не угоняли.

«Информация вообще неправильная. Фейк. Сергей Иванович тоже, я думаю, не меньше удивлён, чем мы», — пояснила представитель информационного центра.

Сергей Меняйло стал полпредом президента в СФО в 2016 году, в ноябре того же года он привлёк к себе внимание тем, что ради его кортежа перекрыли Димитровский мост. Спустя год служебная машина полпреда припарковалась рядом с пешеходным переходом на улице Писарева.