Школьник сорвался с вышки сотовой связи в Приамурье

24 мая в городе Завитинске Амурской области ученик местной школы сорвался с вышки сотовой связи. Медики не смогли помочь подростку. Он скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщил сайт amur.net.

Информацию о гибели школьника подтвердили изданию в Единой дежурной диспетчерской службе Завитинского района. Местные жители сообщили, что погибшему еще не исполнилось 18 лет. Предположительно, он заканчивал школу в этом году.

В пятницу, 25 мая, в Завитинске отменили все спортивные и увеселительные мероприятия.

В городе Шахты девятилетний школьник открыл стрельбу из пневматического ружья и ранил одноклассника. Все случилось на детской площадке рядом со школой № 15 в районе улицы Тимошенко. Органы опеки и полицейские выяснят, почему ребенок пытался разрешить ссору со сверстниками таким недетским способом.