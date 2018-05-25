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Школьник сорвался с вышки сотовой связи в Приамурье
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Школьник сорвался с вышки сотовой связи в Приамурье 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
24 мая в городе Завитинске Амурской области ученик местной школы сорвался с вышки сотовой связи. Медики не смогли помочь подростку. Он скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщил сайт amur.net.
Информацию о гибели школьника подтвердили изданию в Единой дежурной диспетчерской службе Завитинского района. Местные жители сообщили, что погибшему еще не исполнилось 18 лет. Предположительно, он заканчивал школу в этом году.
В пятницу, 25 мая, в Завитинске отменили все спортивные и увеселительные мероприятия.
В городе Шахты девятилетний школьник открыл стрельбу из пневматического ружья и ранил одноклассника. Все случилось на детской площадке рядом со школой № 15 в районе улицы Тимошенко. Органы опеки и полицейские выяснят, почему ребенок пытался разрешить ссору со сверстниками таким недетским способом.
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