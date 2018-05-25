«Я паркуюсь, как чудак»: хит-парад ростовских горе-водителей от читателей 161.ru

Мы продолжаем нашу еженедельную рубрику «Я паркуюсь, как чудак» и снова публикуем хит-парад фотографий местных виртуозов парковки. Снимков, как всегда, хватает — нарушителей можно встретить практически на всех улицах города.

Начнем выпуск с «преступления и наказания» — один умелец оставил машину на газоне.

Пакет маловат

— Мусор на капоте авто за неправильную парковку автомобиля, — написал автор. Место действия он, к сожалению, не указал.

Двигаемся дальше. На очереди — фотография, присланная жителем Левенцовки.

С такими парковщиками деревья на Левенцовке так никогда и не вырастут

— Постоянная проблема у нас. Паркуются на газоне. В этом месте неоднократно высаживали деревья, и постоянно их губят вот такие вот «умельцы», — возмутился читатель.

Эта фотография была сделана возле бульвара перед стадионом «Ростов Арена». Там есть подземный переход, и тротуар возле него облюбовал один из местных «чудаков».

Чудак возле «Ростов Арены»

— Плитка, видимо, там выдержит недолго, — беспокоится автор фото.

Центр города, Пушкинская. Здесь мало мест для парковки, и, следовательно, много нарушителей.

Пересечение Пушкинской и Ворошиловского

Работает эвакуатор? Плевать

Микрорайон Сельмаш. Машины загораживают остановку общественного транспорта.

Остановка на Сельмаше

Еще больше машин возле остановки

Никому не мешает

Простите, это тротуар или стоянка?

Западный, улица Баррикадная. Обходите по дороге, забору — в общем, как хотите.

Улица Баррикадная

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