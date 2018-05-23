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Первый массовый электрокроссовер Ford будет построен на базе нового Focus
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Первый массовый электрокроссовер Ford будет построен на базе нового Focus 

ИА Regnum 23 мая 2018
Компания Ford намерена выпустить свой первый электрокроссовер Mach 1 на базе платформы, которая легла в основу нового поколения Focus (C2), об этом 22 мая сообщил британский портал Aurocar.
Ожидается, что компания покажет автомобиль уже в 2019 году, а на рынок Великобритании он должен попасть уже в 2020-м. Кодовое название модели — CX430, в линейке Ford она должна будет дополнить кроссовер Kuga. Компания планирует, что в будущем этот электрический автомобиль заменит все легковые машины Ford на рынке США.
Читайте также: Менеджер Volkswagen рассказал о внешности серийного электрохэтчбэка I. D  Напомним, в апреле 2018 года Ford выступил с заявлением, в с 2020 года компания будет продавать в США только кроссоверы и пикапы. Причиной послужило снижение спроса на автомобили с кузовом хэтчбэк и седан.
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