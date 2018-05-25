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Петр Дарьяльский: «Через час после начала автостопа связаться с двумя лысыми джентльменами захотела бабушка за рулем „Матиза
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Петр Дарьяльский: «Через час после начала автостопа связаться с двумя лысыми джентльменами захотела бабушка за рулем „Матиза 

Хорошие новости 9 часов назад
Фото: Хорошие новости
Из Екатеринбурга в Челябинск мы добирались автостопом. Честно говоря, положение у нас было невыгодным: два парня, бритые наголо. Кто захочет с такими связываться? В общем, надо было разделиться, но разделяться не хотелось — скучно. Стояли, голосовали. Удивительно, но где-то через час после начала автостопа связаться с двумя лысыми джентльменами захотела какая-то бабушка за рулем «Матиза». Мы взгромоздились в крошечную машинку и поехали. Бабуля оказалась очень живой и бодрой, доехали в разговорах.
— А вот видите камеры тут висят, проехали только что?— спросила бабуля.
— Ага, — отвечаю.
— Думаете, просто так висят и автоматически фиксируют скорость, номера автомобиля? Как бы не так. Полицейские через эти камеры смотрят на дорогу.
— С чего это вы взяли?
— А вот ехала я однажды с подругой в Челябинск — шебутная девка, веселая, на Химмаше всю жизнь работала, — а там без веселости никак. Едем с ней, а она увидела камеры и давай кривляться, как девчонка в самом деле, рукой по шее проводит, дескать, голова с плеч и на меня показывает, как будто я ее похитила и убивать везу в лесок.
— Хорошая у вас подруга, — сказал мой приятель.
— Хорошая, пятьдесят лет дружим и она не меняется. Так вот, слушайте про камеры. Мы как к посту ГАИ подъехали, нас остановили и давай внимательно-внимательно документы проверять, вроде как тянуть время, а мальчишка с автоматом на подругу мою поглядывает. Потом прямо спрашивает, у вас, мол, все хорошо? Точно? Получив, утвердительный ответ, нас отпустили. А она как давай смеяться, спрашивает — видела, как мы их ловко накололи? Работают, соколики, молодцы.
В подобных разговорах и доехали аж до дворца спорта «Юность», где нас бабуля и высадила — она поворачивала на Северо-Запад а нам нужно было в центр. Благодаря ей теперь знаю, что если меня похитят и куда повезут не в багажнике, а в салоне, то можно попытать счастье и покривляться перед камерой, вдруг поможет.
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