Мотоциклы Triumph линейки 2018 года попали под отзыв

Британский мотопроизводитель компания Triumph объявила об отзыве партии мотоциклов из линейки 2018 года. Правда, отзыв (по крайней мере, пока) объявлен только американским подразделением «Триумф» на американском рынке.

Объявлена программа из-за проблем с электрикой. Отзыву подлежат мотоциклы модели Triumph Street Triple 2018.

Как выяснилось, в левый подрулевой переключатель может попасть влага, из-за этого могут перестать работать выключатель головного света и индикатор включения/выключения фары. Считается, что если это произойдет в неподходящее время, то проблема может привести к аварии. Поэтому склонные к перестраховке американские контролирующие органы порекомендовали централизованно исправить проблему — и Triumph America анонсировал отзыв.

Всего под отзыв подпадает более 1 250 экземпляров мотоциклов — модификаций Street Triple R, Street Triple S, Street Triple RS и Street Triple LRH, из линейки 2018 года. На родине, в Великобритании, эти мотоциклы пока не отзывались.

Стоит отметить, что для Triumph America это уже не первый отзыв мотоциклов в этом году — в феврале американское представительствобританского производителя отзывало порядка 3 000 мотоциклов Triumph Thruxton и Triumph Thruxton R — из-за небольших проблем с блоком управления двигателем.