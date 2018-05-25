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Мотоциклы Triumph линейки 2018 года попали под отзыв
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Мотоциклы Triumph линейки 2018 года попали под отзыв 

Motonews.ru 9 часов назад
Фото: Motonews.ru
Британский мотопроизводитель компания Triumph объявила об отзыве партии мотоциклов из линейки 2018 года. Правда, отзыв (по крайней мере, пока) объявлен только американским подразделением «Триумф» на американском рынке.
Объявлена программа из-за проблем с электрикой. Отзыву подлежат мотоциклы модели Triumph Street Triple 2018.
Как выяснилось, в левый подрулевой переключатель может попасть влага, из-за этого могут перестать работать выключатель головного света и индикатор включения/выключения фары. Считается, что если это произойдет в неподходящее время, то проблема может привести к аварии. Поэтому склонные к перестраховке американские контролирующие органы порекомендовали централизованно исправить проблему — и Triumph America анонсировал отзыв.
Всего под отзыв подпадает более 1 250 экземпляров мотоциклов — модификаций Street Triple R, Street Triple S, Street Triple RS и Street Triple LRH, из линейки 2018 года. На родине, в Великобритании, эти мотоциклы пока не отзывались.
Стоит отметить, что для Triumph America это уже не первый отзыв мотоциклов в этом году — в феврале американское представительствобританского производителя отзывало порядка 3 000 мотоциклов Triumph Thruxton и Triumph Thruxton R — из-за небольших проблем с блоком управления двигателем.
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