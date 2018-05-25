Названы самые травмоопасные сферы деятельности в Татарстане 

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала о наиболее травмоопасных сферах деятельности в республике. По ее словам, в зоне риска специалисты обрабатывающих производств, а также занятые в добыче полезных ископаемых, строительств или, например, транспортной сфере. 29,5% всех производственных травм приходится на обрабатывающие производства, сказала Зарипова в беседе с «Татар-информ». В строительстве — 17,6% травм. В то же время, несчастные случаи чаще всего происходят на транспорте — 31,4% травм от всего объема. Падение человека с высоты — 25,5% травм. Кроме того, Зарипова добавила, все более частыми становятся возгорания кабин автомобилей на стоянках из-за использования газовых конфорок.