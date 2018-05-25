Названы самые травмоопасные сферы деятельности в Татарстане

Казанский репортер: последние новости

Водителя нет, пассажиры будут: как далеко увезет казанцев автобус будущего

В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Фаткуллина

Против наркодиспансера, снявшего с учета виновного в смерти инспектора ДПС, требуют возбудить дело