Научитесь тормозить, а не гонять. Советы начинающим мотоциклистам

Едва на улице потеплело, как на дорогах вновь появились любители мотоциклов. Среди них есть как опытные байкеры, так и те, кто только делает первые шаги. С чего же следует начинать тем, кто только получил права категории А и приобрел свой первый мотоцикл?

За советами мы обратились к Дмитрию Зубареву , мотоциклисту с 20-летним опытом вождения. За это время он перемени не менее десяти мотоциклов, а свои рекомендации начал с неожиданного заявления:

«Лучше бы вы вообще забыли об этой затее! По крайней мере, своего ребёнка я бы на мотоцикл не посадил. Очень уж опасное увлечение. Но раз уж купили мотоцикл и решительно настроены, то слушайте… »

70 тыс. рублей на экипировку

Перво-наперво, конечно, следует приобрести экипировку. Надевать её надо в каждом случае, если вы садитесь на мотоцикл — пусть даже собрались за хлебом к соседнему дому.

«Об экипировке иногда забывают — весь бюджет уходит на покупку собственно мотоцикла, — говорит Дмитрий. — Полная экипировка, от шлема до обуви и дождевика, обойдется вам где-то в 70 тысяч рублей, если речь идёт о нормальном качестве. Можно обойтись и минимумом — это шлем и перчатки. Тогда цена вопроса — около 10 тысяч рублей».

Важно также утеплиться, так как при езде на мотоцикле на 10 градусов холоднее, чем в действительности — запросто можно простыть. Не говоря уже о том, что экипировка убережет вас не только от травм, но и от грязи — состояние большинства наших дорог оставляет желать лучшего. Обязательно надо внимательно ознакомиться с инструкцией к мотоциклу. Быть супер-механиком не обязательно, но минимум технических знаний всегда пригодится. Но более-менее сложный ремонт лучше проводить в мастерских, о которых есть хорошие отзывы — это вопрос вашей безопасности. С собой в поездке хорошо бы иметь хомуты и пластиковые стяжки, чтобы в случае мелкой неисправности доехать до дома.

«Содержать мотоцикл — удовольствие не из дешёвых, — добавил Дмитрий. — Две покрышки стоят дороже, чем для четыре для автомобиля».

Кстати, мыть и чистить мотоцикл лучше самостоятельно — так легче обнаружить разные мелкие неисправности. Использовать лучше обычную воду, так как любое химическое средство может привести к окислению алюминиевых деталей.

Кататься же начинать нужно на малооживлённых дорогах и только в дневное время. При этом быть предсказуемым и хорошо видимым для других участников движения. Поэтому лучше выбирать яркую экипировку.

«Главное, не проявлять агрессию на дороге, так как любая машина заведомо тяжелее мотоцикла, — продолжает Дмитрий. — Думайте за всех участников движения. При любом ДТП с участием мотоцикла травмы можно получить с 90% вероятностью. А большинство ДТП возникает, когда человек уже поездил немного, обрёл уверенность и считает, что всё умеет. Лучше пройти дополнительные курсы по вождению».

Не мчитесь за компанию!

Тем не менее, даже если вы и не пойдете на курсы, есть правила, которые в любом случае помогут начинающему мотоциклисту.

«Не ездите правее правого ряда и левее левого, — предупреждает Дмитрий. — Иначе при развороте автомобиля велик риск, что вас собьют. Рельсы и любое другое препятствие на полотне переезжать надо только под прямым углом — иначе упадёте. Опасайтесь соседства с грузовиком — он всегда может поднять с дороги камень или ещё что-то, груз тоже бывает плохо прикреплён. Запомните, что не надо ехать за автомобилем посередине — он может миновать яму или выбоину без последствий, а вы в неё попадёте, так как не успеете среагировать. Лучше следовать за правым или левым колесом». Опытные байкеры рекомендуют осторожно «открывать газ» — то есть, газовать. Особенно это касается грунтовых и скользких дорог. Дождь — это тоже дополнительный фактор риска. Размётка на дороге при этом становится особенно скользкой. Снижается видимость — автомобилистам в пелене дождя и из-за брызг труднее вас увидеть.

Если же вы едете в компании, не бойтесь снижать скорость, если вы не уверены в ситуации. Не надо мчаться за всеми в группе, боясь остаться позади — в этом случае стадный инстинкт может довести до беды.

«Вообще важнее научиться тормозить, а не гонять, — говорит Дмитрий. — В любом случае садиться на мотоцикл с хорошим настроением. И сохраняйте его во время всего пути. Тогда всё будет хорошо».