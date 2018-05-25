Оренбургские дачники жалуются на неисправные автобусы

На прямую линию газеты « АиФ в Оренбуржье», которая состоялась 24 мая, с председателем областного Союза садоводов Галиной Дроздовой позвонили оренбургские дачники с жалобами на муниципальный транспорт.

Дачники сообщили, что с рейса ежедневно из-за поломок сходят автобусы.

«Почему отвратительно автобусы ходят? Нет дня, чтобы утром или вечером автобусы не сходили с рейса. Каждый садовод 70 и 71 маршрутов подтвердит это. Пожалуйста, разберитесь!» — сказал Иван Иванович из садового общества «Мичуринец» в Дубках.

Галина Дроздова пообещала в ближайшее время поднять вопрос в Управлении пассажирских перевозок. Ответ читайте в газете «Аргументы и факты в Оренбуржье» и на сайте «АиФ Оренбург».