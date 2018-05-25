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Оренбургские дачники жалуются на неисправные автобусы
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Оренбургские дачники жалуются на неисправные автобусы 

АиФ-Оренбург 8 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
На прямую линию газеты «АиФ в Оренбуржье», которая состоялась 24 мая, с председателем областного Союза садоводов Галиной Дроздовой позвонили оренбургские дачники с жалобами на муниципальный транспорт.
Дачники сообщили, что с рейса ежедневно из-за поломок сходят автобусы.
«Почему отвратительно автобусы ходят? Нет дня, чтобы утром или вечером автобусы не сходили с рейса. Каждый садовод 70 и 71 маршрутов подтвердит это. Пожалуйста, разберитесь!» — сказал Иван Иванович из садового общества «Мичуринец» в Дубках.
Галина Дроздова пообещала в ближайшее время поднять вопрос в Управлении пассажирских перевозок. Ответ читайте в газете «Аргументы и факты в Оренбуржье» и на сайте «АиФ Оренбург».
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