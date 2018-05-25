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Дорожники перенесли сроки ремонта на Лососинском шоссе
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Дорожники перенесли сроки ремонта на Лососинском шоссе 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Работы пришлось перенести из-за плотного автомобильного движения в районе пересечения со Скандинавским проездом.
Подрядчик перенес время ремонта дорожного покрытия на Лососинском шоссе в Петрозаводске. По информации пресс-службы администрации города, сроки фрезеровки поврежденных участков дороги в районе перекрестка шоссе и Скандинавского проезда изменены из-за активного автомобильного движения.
Напомним, 25 мая с 10 до 12 часов подрядчик планировал произвести фрезеровку 125 квадратных метров поврежденных фрагментов асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы перенесли на поздний вечер сегодняшнего дня или утренние часы 26 мая, чтобы не создавать помех автомобилистам.
Во время работы дорожно-ремонтной техники движение транспорта на этом участке может быть затруднено.
По материалам: ptzgovorit.ru
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