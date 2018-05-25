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Уникальный медицинский КамАЗ будет работать на Южном Урале в условиях ЧС
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Уникальный медицинский КамАЗ будет работать на Южном Урале в условиях ЧС 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Челябинский территориальный центр медицины катастроф получил передвижной автономный медицинский комплекс на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ.
«Это действительно уникальная и недешевая техника. Она — плод длительной работы профессионалов: медиков, которые занимаются вопросами оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Мы очень рассчитываем, что при наличии такой материально-технической базы мы будем готовы к любым чрезвычайным ситуациям», — сказал первый заместитель губернатора Евгений Редин.
Ходовые характеристики машины позволяют ей передвигаться в сложных дорожных условиях и вне дорог. Автомобиль обеспечивает возможность одновременного оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации до 6 носилочных больных, в том числе до 4 реанимационных. На борту КамАЗа находятся 4 комплекта аппаратуры жизнеобеспечения, портативный аппарат УЗИ-диагностики, предусмотрены запас медицинского кислорода.
Добавим, что для связи и сбора информации здесь работают два ноутбука и четыре портативных радиостанции, а также система ГЛОНАСС. КамАЗ оснащен амбулифтом для подъема и спуска носилочных больных.
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